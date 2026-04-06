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La Colonia Tovar recibió a más de 19 mil visitantes

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PorRafael Velásquez

Abr 6, 2026

 

La pequeña Alemania del Caribe con sus atractivos paisajes turísticos abrazó a turistas naciones e internacionales en la Semana Santa, permitiendo dinamizar la economía local

 CIUDAD MCY.- Con sus paisajes mágicos, un clima inolvidable y su variedad de oferta gastronómica y cultural el municipio Tovar, se consolidó como el destino predilecto de turistas locales, nacionales e internacionales durante la Semana Santa 2026.

La Pequeña Alemania del Caribe, ubicada entre las montañas recibió una gran cantidad de afluencia contando con un total de 19.238 visitantes quienes disfrutaron de la Semana Mayor en los diferentes puntos turísticos que ofrece.

Mediante una publicación colgada a través de la cuenta oficial de la alcaldía del municipio Tovar, (@alcaldiatovaroficial), informaron que se presentó el balance oficial del Operativo Semana Santa 2026, ejecutado a través del Centro de Coordinación Municipal de Protección Civil y Administración de Desastres.

​ En la información difundida se pudo conocer que durante el dispositivo de Seguridad, se desplegaron 9 guardias de prevención para el acompañamiento de actividades eclesiásticas y culturales garantizando el resguardo integral de la ciudadanía en el municipio.

En materia de atención prehospitalaria, se contabilizaron 8 asistencias, de las cuales 6 fueron atendidas en el sitio sin requerir traslado, mientras que 2 ameritaron traslado a centros de salud para evaluación especializada. Asimismo, se destacó que no se registraron accidentes viales durante el desarrollo del operativo.

La gestión municipal destacó que estos resultados son el fruto de un esfuerzo de la gobernadora Joana Sánchez y el alcalde Maximiliano Suárez, quienes trabajan de la mano para mantener los estándares de calidad que caracterizan a la pequeña Alemania.

Finalmente con el cierre de este operativo, el municipio Tovar no solo celebra el éxito de la temporada, sino que se proyecta con fuerza para los próximos retos del calendario turístico nacional.

YORBER ALVARADO 

FOTOS: PRENSA ALCALDIA DE TOVAR

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Por Rafael Velásquez

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