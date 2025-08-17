Grupo de Amigos de la ONU rechaza agresión de EE. UU. contra el presidente Maduro

Ciudad MCY.-A través de un comunicado, el Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas, rechazó la agresión por parte de Estados Unidos contra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Expresan su preocupación y categórico rechazo a las acciones hostiles del Gobierno de los Estados Unidos de América contra Venezuela, que pretende socavar la soberanía e independencia del país.

Asimismo, reafirman su inquebrantable solidaridad con el pueblo y Gobierno Nacional, miembro fundador de esta agrupación y con su derecho inalienable a determinar libremente su propio rumbo político, económico, y social, sin presiones, amenazas o coacciones externas y en paz.

En este sentido, el Grupo de Amigos de la ONU también reconoce los esfuerzos de Venezuela en la lucha contra el problema mundial de las drogas, en consonancia con sus obligaciones nacionales e internacionales pertinentes. Recuerda además “el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), que revela, entre otros, que Venezuela es un territorio libre de cultivos ilícitos y procesamiento de cocaína”.

Finalmente, instaron a Estados Unidos a que pongan fin a las medidas coercitivas unilaterales y a sus amenazas militares “como instrumentos de política exterior”.

VTV