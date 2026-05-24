Guatemala activa alerta preventiva ante sequía y altas temperaturas

CIUDAD MCY.- Las autoridades de Guatemala elevaron la alerta amarilla preventiva por la escasez de lluvias y el aumento de las temperaturas, ante posibles impactos sobre cultivos, suministro de agua y riesgos ambientales en distintas regiones del país.

La vicepresidenta Karin Herrera pidió a la población atender las recomendaciones emitidas por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), organismo que adoptó la medida tras evaluaciones técnicas y científicas nacionales e internacionales, informó la agencia Prensa Latina.

La Conred aclaró que la alerta representa una acción de preparación anticipada y no una declaratoria formal del fenómeno Enos. Además, solicitó a gobiernos municipales y departamentales actualizar planes de respuesta y reforzar medidas preventivas.

Entre los riesgos identificados figuran sequías, incendios forestales, inundaciones, deslizamientos y temperaturas extremas. También anunciaron un monitoreo hidrometeorológico permanente y mayor coordinación entre instituciones públicas.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología reportó temperaturas de hasta 41 grados centígrados en regiones del Motagua y los Valles de Oriente, especialmente en departamentos como Zacapa, Chiquimula y El Progreso.

La Empresa Municipal de Agua advirtió que la prolongada sequía afecta los caudales y fuentes que abastecen de agua potable a la capital guatemalteca y zonas cercanas. Paralelamente, el Ministerio de Agricultura activó su Comité de Emergencia ante el riesgo para unas 150 mil hectáreas de maíz y frijol.

Durante los últimos años, Centroamérica enfrentó períodos de sequía prolongada asociados a variaciones climáticas que impactaron la producción agrícola, el acceso al agua y la seguridad alimentaria de millones de personas.

Especialistas ambientales alertaron que los fenómenos extremos vinculados al cambio climático aumentan la vulnerabilidad de países de la región, especialmente en territorios dependientes de la agricultura y con alta exposición a eventos meteorológicos.

FUENTE: AVN

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