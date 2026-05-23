Aumentan los casos de hantavirus con una letalidad superior al 30 % en Argentina

CIUDAD MCY.- Argentina afronta una compleja situación epidemiológica debido al avance del hantavirus. En lo que va del año, el país registra un total de 45 casos confirmados, según los datos oficiales del último Boletín Epidemiológico Nacional.

Esta cifra posiciona a la temporada 2025-2026 como una de las de mayor incidencia desde el inicio de la vigilancia sistemática de la enfermedad en todo el país.

La distribución geográfica del virus muestra una concentración clara en siete provincias: Buenos Aires, Salta, Santa Fe, Jujuy, Río Negro, Entre Ríos y Chubut. Con estos números, la tasa nacional de afectación se sitúa en 0,22 casos por cada 100 mil habitantes. El perfil de los pacientes afectados revela que el 81 % corresponde a personas del sexo masculino, con una mediana de edad de 36 años.

La gravedad del brote actual se refleja de forma directa en las estadísticas de mortalidad. Hasta la fecha se reportan 33 fallecimientos confirmados, lo que equivale a una tasa de letalidad del 31,4 %.

FUENTE: VTV

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