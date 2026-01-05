Ciudad MCY

Guterres pide que se respete el derecho internacional tras la agresión militar en Venezuela

PorBeatriz Guilarte

Ene 5, 2026

CIUDAD MCY.- La secretaria general adjunta de las Naciones Unidas para Asuntos Políticos, Rosemary A. DiCarlo, hablando en nombre del Secretario General António Guterres, se dirigió este lunes al Consejo de Seguridad en una reunión de emergencia convocada tras la acción militar estadounidense del 3 de enero en Venezuela.

DiCarlo manifestó su profunda preocupación por las operaciones militares reportadas en Caracas y en los estados Miranda, Aragua y La Guaira, cuyas consecuencias humanitarias aún se desconocen. Calificó la situación como “grave” y subrayó que el derecho internacional, en particular la Carta de las Naciones Unidas que prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial de los Estados, no ha sido respetado.

También se refirió al impacto que pueden tener esas operaciones en la región y el precedente que pueda sentar sobre cómo se conducen las relaciones entre los Estados.

“El mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales depende del compromiso continuo de todos los Estados Miembros de adherirse a todas las disposiciones de la Carta”, afirmó DiCarlo, recordando el principio fundamental de la soberanía.

Asimismo, instó a la comunidad internacional a actuar con solidaridad y dentro del marco legal existente.

La ONU, concluyó, está lista para apoyar todos los esfuerzos que busquen una salida pacífica y basada en el derecho internacional para el pueblo venezolano.

PRENSA ONU | FOTO: ARCHIVO

