I Foro sobre Patrimonio Cultural se desarrollará en Nueva Esparta

CIUDAD MCY.- Este 12 de marzo el estado Nueva Esparta, albergará el I Foro de Patrimonio Cultural, actividad que se efectuará en la casa Viva Venezuela del municipio Arismendi. Desde las 2:00 p.m. los interesados podrán acercarse a la sede de la institucion para participar.

El foro está dirigido a todo público, en especial a los amantes de las tradiciones, historia, música y la cultura popular de la isla. Los participantes no necesitan ser expertos, solo compartir el deseo de aprender de esas expresiones que unen a los habitantes de la región.

Para mayor información puedes seguir las redes de @culturanuevaesparta una ventana de información que desde ya aportara todo lo que necesitas saber para formalizar tu inscripción. Así como dirigirte a la casa Viva Venezuela de la localidad.

FUENTE EL FOCO

FOTO: REFERENCIAL