HCM realiza jornada de vacunación contra la Fiebre Amarilla

CIUDAD MCY.- Enmarcado en el Plan Nacional de Inmunización contra la Fiebre Amarilla, se realizó una jornada de vacunación dirigida a los trabajadores y trabajadoras, en el Servicio Autónomo Docente Hospital Central de Maracay (SADHCM), ubicado en el municipio Girardot.

La directora general del HCM, Lcda. Elba Petit; informó que las vacunadoras de la coordinación de Inmunización, se desplegaron en los diferentes servicios del principal centro de salud, para garantizar la dosis y completar el esquema de vacunación al personal de salud.

Del mismo modo, Petit comentó que hay un punto fijo de vacunación en la entrada del HCM, para asegurar que todos los usuarios, familiares de pacientes, y estudiantes, puedan colocarse la dosis totalmente gratis, en aras de abarcar la mayor cobertura de vacunas aplicadas, bajo la supervisión de la Autoridad Única de Salud, Dra. Yosmary Lombano.

Exhortó a todas las personas entre 1 y 59 años edad, que se pueden vacunar de manera segura en cualquiera de los 257 puntos de vacunación, distribuidos e instalados en los hospitales, clínicas especializadas y centros diagnósticos de la entidad aragüeña.

Reiteró que las jornadas se desarrollan cumpliendo las instrucciones de la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez; de la Ministra de Salud, Nuramy Gutiérrez y con el respaldo de la Gobernadora de Aragua, Joana Sánchez, que busca la protección y el bienestar del pueblo.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

FOTOS: CORTESÍA