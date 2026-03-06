Fundación Cinemateca Nacional estrenará documental musical “Portal”

CIUDAD MCY.- La Fundación Cinemateca Nacional extendió la invitación al estreno cinematográfico de “Portal”, documental musical que se presentará este viernes 6 de marzo, en la Sala de la Cinemateca, ubicada en el Museo de Bellas Artes, Caracas, a las 4:00 de la tarde.

La obra audiovisual es el testimonio de una colaboración histórica entre el Grupo Herencia, El Sistema y Humana Cine, creada originalmente por los maestrosManuel Moreno, Matías Azpúrua y Anderson Corderodurante el XIII Festival Internacional de Percusión y en el contexto del50° Aniversario del Sistema. Esta pieza logra inmortalizar un diálogo sonoro sin precedentes en nuestra cinematografía musical.

La Cinemateca Nacional crea un puente entre la academia y la tradición, reafirmando su compromiso con la difusión de obras que exploran nuestra identidad. Dicha puesta en escena llamada el “Portal” destaca por otorgar un rol protagónico a la tradición afrovenezolana dentro de una estructura sinfónica.

Esta producción deHerencia, El Sistema y Humana Cinecaptura la fuerza rítmica de los tambores ancestrales más que un registro, la faena propone una “geometría de la vida” donde la tradición afrovenezolana dialoga en igualdad con el colorido orquestal, proyectando desde la “Caracas AfroUrbe” una nueva dimensión sonora y un legado cultural que trasciende nuestras fronteras.

FUENTE: EL MAZO DANDO

FOTO:CORTESIA