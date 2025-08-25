Idenna Aragua fortalece la protección integral de la infancia

***A través de los abordajes interinstitucionales, Idenna garantiza los derechos fundamentales a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad**

CIUDAD MCY.- En el marco del fortalecimiento del Sistema Integral de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (SIPNNA), el Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (IDENNA) en Aragua se organizó una mesa de trabajo interinstitucional para coordinar acciones efectivas en favor de la población infanto-juvenil vulnerable.

Entre los temas abordados durante esta reunión interinstitucional, se planteó la identificación de casos de riesgo en urbanismos como las Ciudades Socialistas, así como la evaluación de la escolaridad, deserción escolar y situación de niños en condición de calle y la implementación de programas como 100% Escolaridad y Vulnerabilidad Cero, para garantizar acceso a educación y entornos seguros.

Así mismo, se planteó el desarrollo de actividades formativas para las promotoras de la Gran Misión Hogares de la Patria y el fortalecimiento de redes municipales de protección mediante capacitación continua.

Las instituciones que participaron en esta jornada se encuentra el Idenna Aragua, la Gran Misión Vivienda Venezuela, Conapdis, Misión José Gregorio Hernández, Plan Vulnerabilidad Cero y Gran Misión Hogares de la Patria.

Esta iniciativa representa un esfuerzo articulado y multidimensional para mejorar las condiciones de vida de la infancia y adolescencia en Aragua, reafirmando el compromiso del Estado con la garantía de sus derechos humanos.

REINA BETANCOURT | FOTO: CORTESÍA