Fuerza pesquera se sumó al Plan de alistamiento militar

CIUDAD MCY.- En una jornada llena de compromiso patriótico y antiimperialista, las fuerzas pesqueras del eje costero del estado Aragua, se sumaron al llamado de Alistamiento en el Plan Nacional de Soberanía y Paz Simón Bolívar.

Los habitantes de las costas respaldaron la Defensa Integral de la Nación, orientado por el Presidente y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Nicolás Maduro y la vocera del Poder Popular en la gobernación, Joana Sánchez.

Con un despliegue marítimo los ocumareños con gallardía y el temple se mostraron firmes por defender la Patria venezolana y las costas aragüeñas, de las aspiraciones norteamericanas en sus intenciones de desestabilizar la paz de la nación.

Los pescadores y pescadoras desde la Plaza Bolívar de Ocumare de la Costa, hicieron su registro en la Milicia Bolivariana para que esté integrada de manera pueblo que defenderá sus territorios de cualquier ataque terrorista.

Finalmente el pueblo costero dejó en evidencia su compromiso consciente y activo, ratificando su papel protagónico en la defensa de la Patria.

YORBER ALVARADO || FOTOS || PRENSA GBA