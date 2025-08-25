Aragua logra alcances significativos en salud

***El Gobierno regional encabezó por la Vocera del Poder Popular de la Gobernación del estado Aragua , Joana Sánchez trabaja sin descanso para optimizar la infraestructura y los servicios del sistema público de salud, asegurando que cada ciudadano reciba la atención digna y eficiente que merece***

CIUDAD MCY.-El Gobierno regional en su firme compromiso de priorizar el bienestar de la población, continúa fortaleciendo el sistema público de salud para brindar una atención integral y de calidad a todos los aragüeños.

Como muestra de estos esfuerzos, la autoridad única de Salud, Yosmary Lombano, presentó el balance semanal de gestión, destacando significativos avances en jornadas de atención, inmunizaciones, cirugías, entre otros que se enmarcan al Plan Nacional de Salud.

Durante el balance, Lombano comunicó que los centros de salud de la región registraron un total de 92 nacimientos, de los cuales 22 fueron partos naturales y 70 por cesárea.

Asimismo, se realizaron 355 cirugías, divididas en 154 de urgencia y 201 electivas, resolviendo de manera oportuna las necesidades quirúrgicas de la población.

«Estos resultados son el reflejo del trabajo incansable que ha constatado la gobernadora Joana Sánchez y el presidente Nicolás Maduro, para asegurar el derecho a la salud de nuestro pueblo»,

*SALVANDO VIDAS*

La red de atención primaria y especializada también mostró una alta operatividad, con 2 mill 966 personas atendidas en consultas especializadas y 2 mil 696 pacientes recibidos en las áreas de emergencia.

Además, se garantizó el soporte vital a través de servicios críticos, proporcionando transfusiones a 35 personas desde el banco de sangre y tratamiento de diálisis renal a 40 pacientes.

En esta area se salvaron 380 vidas, con un total de 389 ingresos y egresos hospitalarios, manteniendo un promedio de 541 camas ocupadas.

Cabe resaltar que estos casos fueron atendidos en áreas totalmente higiénicas , por los profesionales de salud que trabajaron con vocación para salvar vidas.

DESPLIEGUE Y PREVENCIÓN

El compromiso con la salud comunitaria quedó demostrado con exitosas jornadas que abarcó 11 circuitos comunales en 9 municipios del estado.

Durante este despliegue, se atendieron mil 481 personas, se brindaron 25 mil 702 beneficios sociales y se ofrecieron 3 mil 61 consultas médicas.

La prevención sigue siendo un pilar fundamental, logrando la aplicación de 12 mil 889 dosis de vacunas .

Al mismo tiempo se realizaron 2 mil 368 sesiones educativas para fomentar hábitos de vida saludables en las comunidades.

ACTIVIDADES DE IMPACTO EN EL SECTOR SALUD

La semana estuvo marcada por importantes actividades estratégicas que garantizaron el bienestar a los aragüeños entre ellas, la reunión del Estado Mayor de Salud en la Clínica Las Delicias para coordinar acciones interinstitucionales.

De la misma forma, se realizaron encuentros con los alcaldes de los municipios Linares Alcántara y Zamora para articular políticas sanitarias locales.

Jornada de colocación de plasma en la zona articular de la rodilla, que benefició a 53 adultos mayores.

Atención integral a 53 pacientes con hemofilia, a quienes se les realizaron exámenes de laboratorio y se les entregó el factor de coagulación necesario.

A través del sistema 1×10 del Buen Gobierno, la Misión Sonrisa devolvió la alegría a 44 pacientes con la colocación de prótesis dentales.

Además se llevaron a cabo visitas de supervisión a centros de salud como en la clínica Popular Padre Lazo, Salas de Rehabilitación Integral (SRI), Centro de Diagnóstico Integral (CDI) Luisa Cáceres de Arismendi, CDI Quirúrgico Oftalmológico La Candelaria y el Consejos Productivos de Trabajadores (CPT), Bahía de Cata, para evaluar y dar continuidad a los proyectos de las comunas.

PRÓXIMAS INAUGURACIONES

El Gobierno aragüeño reafirma su compromiso de seguir trabajando sin descanso para optimizar la infraestructura y los servicios del sistema público de salud, asegurando que cada ciudadano reciba la atención digna y eficiente que merece.

Es por ello, que se realizará próximamente la reinaguaracion de importantes centros de salud , entre ellos el Consultorio Popular Bahía de Cata.

La autoridad única de Salud explicó que este consultorio popular va a brindar ,»atención oportuna a los temporadistas ya que contará con oxígeno, ambulancias y todo la parte de primero auxilios».

Asimismo , mencionó que se realizará la reinaguaracion del Centro Quirúrgico Estermológico La Candelaria y el CDI Hugo Chávez ubicados en La Victoria, ambos centros que contarán con equipos de alta tecnología y estarán 100% equipados para atender a los ciudadanos.

IRENE RODRÍGUEZ | FOTOS CIUDAD MCY