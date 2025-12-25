Ciudad MCY

Orden ambiental marca jornada de acondicionamiento en San Francisco de Cara

El despliegue realizado en el vertedero de la localidad responde a los lineamientos de la 6T: Ecosocialismo, Ciencia y Tecnología, orientada a promover prácticas sostenibles, el cuidado del ambiente y la participación activa del Poder Popular en la construcción de soluciones

CIUDAD MCY .- El vertedero de la parroquia San Francisco de Cara, en el municipio Rafael Guillermo Urdaneta, fue objeto de labores de limpieza y acondicionamiento como parte de una acción conjunta orientada a mejorar las condiciones ambientales y fortalecer la gestión responsable de los espacios comunes.

La jornada fue ejecutada de manera articulada entre la comuna “San Francisco de Cara Guanayen” y el equipo de Servicios Públicos de la alcaldía del municipio, concentrándose en la remoción de desechos, saneamiento del área y adecuación del vertedero, con el propósito de contribuir a un entorno más limpio y ordenado para las comunidades de la parroquia.

Estas acciones se desarrollan en el marco de las políticas impulsadas por el presidente, Nicolás Maduro, a través del Plan de las Siete Transformaciones (7T), contando también con los lineamientos de la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez, y el alcalde Julio Melo.

