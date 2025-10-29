Inició la gran fiesta cultural de La Llora en Ribas

La jornada de apertura, celebrada en la Unidad Educativa Nacional (UEN) “Rubén Darío”, marca el primer hito de un extenso cronograma de actividades que se prolongará hasta el 27 de noviembre

CUIDAD MCY.-El corazón cultural del estado Aragua late al ritmo ancestral de «La Llora». Más de mil 300 estudiantes de 30 instituciones educativas del municipio José Félix Ribas iniciaron formalmente el XVII Encuentro Pedagógico de esta manifestación cultural, consolidando la danza autóctona no solo como una fiesta, sino como una pieza fundamental del currículo escolar en La Victoria.

Las autoridades destacaron que este encuentro, respaldado por la Gobernación de Aragua, encabezada por la vocera del Poder Popular, Joana Sánchez y la alcaldía de Ribas, liderada por Juan Carlos Sánchez, reafirma la identidad local y posiciona esta tradición para su posible elevación a patrimonio cultural del estado.

CULTURA CON SENTIDO Y PATRIMONIO

Las autoridades municipales y educativas destacaron la importancia de la integración de «La Llora» en el ámbito escolar y comunitario, agradeciendo el apoyo de las instancias regionales y nacionales.

Al respecto, el director de Cultura de la municipalidad, Rafael Figarela, ofreció un balance del apoyo interinstitucional y el significado de esta edición, destacando la dimensión de la manifestación.

«Aquí estamos pues gracias al apoyo del presidente Nicolás Maduro, de la gobernadora Joana Sánchez y por supuesto de nuestro alcalde Juan Carlos Sánchez, dando inicio a la manifestación de la llora, la decimocuarta edición del encuentro pedagógico, la manifestación tradicional por excelencia autóctona de la ciudad de la Victoria», puntualizó.

Figarela también hizo hincapié en el carácter educativo y la participación masiva: «El día de hoy damos inicio a esta manifestación, a la celebración de esta fiesta, con la participación de más de 30 instituciones educativas. Recordemos que esto es un baile tradicional que forma ya parte del currículo escolar de cada uno de los estudiantes del municipio de Ribas…»

Por su parte, Yoselin Martínez, directora del Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa del municipio Ribas, expresó su entusiasmo por la longevidad y el impacto del encuentro, señalando el alto número de participantes escolares:

«Hoy es un placer y estamos llenos de felicidad porque nos encontramos en esta apertura tan importante tradicionalmente, 17 años de tradición, de cultura, de baile, de integración en la Unidad Educativa Nacional Bolivariana Rubén Darío… Estamos con más de mil estudiantes, sumando la incorporación y el acompañamiento de nuestros docentes, del personal obrero y de nuestro personal administrativo».

Finalmente, Martínez extendió la invitación a los próximos eventos clave, enfatizando la magnitud del encuentro pedagógico:

«Tenemos un gran cronograma y están cordialmente invitados para acompañarnos a esta celebración tan importante, tan inédita en el municipio José Félix Ribas.»

LA LLORA COMO IDENTIDAD ARAGÜEÑA

La alcaldía de Ribas, en conjunto con el colectivo cultural y las instituciones educativas, reafirma su compromiso con la preservación y difusión de esta danza, asegurando su permanencia en las nuevas generaciones a través de su inclusión en el currículo escolar.

REINYMAR TOVAR | FOTOS | CIUDAD MCY