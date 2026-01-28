Inparques Aragua lideró jornada de sensibilización educativa

Los asistentes compartieron conocimientos prácticos sobre la importancia de las áreas protegidas y la conservación del entorno natural, a propósito del Día Mundial de la Educación Ambiental

CIUDAD MCY.- En el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental, el Instituto Nacional de Parques (Inparques) Aragua, realizó una jornada de sensibilización dirigida a los estudiantes de la Unidad Educativa Nacional (UEN) “Francisco Guedez Colmenares”, con el objetivo de fomentar la conciencia ambiental y el respeto por la biodiversidad desde las nuevas generaciones.

La actividad fue desarrollada por técnicos, bomberos forestales y guardaparaques de Inparques Aragua, en articulación de representantes del Centro Nacional de Conservación de Recursos Genéticos (Cenargen), quienes compartieron conocimientos prácticos y educativos sobre la importancia de las áreas protegidas y la conservación del entorno natural.

Durante la jornada, los estudiantes aprendieron sobre el valor estratégico de los parques nacionales y monumentos naturales, la relevancia de la biodiversidad para el equilibrio de los ecosistemas, la recolección responsable de semillas como herramienta para la conservación, así como el trabajo preventivo que realizan los Bomberos Forestales en la protección de los espacios naturales.

Inparques Aragua reafirma, a través de estas acciones, su compromiso con la educación ambiental como pilar fundamental para la construcción de hábitos sostenibles y responsables, entendiendo que conocer la biodiversidad es el primer paso para protegerla, especialmente ante los desafíos que plantea la crisis climática actual.

REINYMAR TOVAR

FOTOS: CORTESIA