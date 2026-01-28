Lamas se blinda ante el invierno con Plan Prelluvia 2026

El reto de convertir a Lamas en una Ciudad Humana sigue en marcha, con el despeje de sus principales afluentes hídricos

CIUDAD MCY.- Con la mirada puesta en el horizonte de un invierno seguro, y bajo la premisa de la transformación urbana, el municipio José Ángel Lamas ha iniciado un despliegue preventivo sin precedentes.

El alcalde Tony García encabezó una inspección técnica por las arterias fluviales de la jurisdicción, marcando el inicio formal de una estrategia que busca anticiparse a los caprichos de la naturaleza y devolver la tranquilidad a las comunidades históricamente vulnerables.

​EL DESPLIEGUE: ENTRE EL ASFALTO Y EL CAUCE

​Lo que hace meses era un foco de preocupación por el desborde de aguas servidas, hoy muestra una cara distinta. En el sector Patrocinio Peñuela Ruiz, específicamente en el neurálgico Canal F, el sonido de la maquinaria y el flujo constante del agua despejada cuentan una historia de gestión.

​»Estamos verificando personalmente la limpieza para garantizar seguridad y tranquilidad a nuestros habitantes», afirmó el burgomaestre Tony García durante el recorrido. La acción no es aislada; se enmarca en la Segunda Transformación: Ciudades Humanas para el Buen Vivir, un eje que prioriza los servicios públicos e infraestructura como base de la dignidad ciudadana.

​RECUPERACIÓN DEL DESBORDE A LA FLUIDEZ

​El panorama en Lamas ha girado 180 grados. Vecinos de la zona recuerdan con amargura los días donde el estancamiento era la norma. Sin embargo, el esfuerzo conjunto entre la alcaldía e Hidrocentro ha permitido que más del 80% de los brotes de aguas servidas hayan desaparecido, una cifra que no solo es un dato estadístico, sino un alivio palpable para la salud pública local.

​Este avance es el resultado de una interpretación clara de las necesidades del territorio. No se trata solo de mover sedimentos; se trata de una ingeniería social que busca que el periodo 2026 sea recordado por la prevención y no por la contingencia.

​»Este logro es el resultado de un esfuerzo articulado; hemos pasado de un panorama difícil a una realidad de control y saneamiento», destacó García.

​La ejecución de este plan pre-lluvia evidencia una cadena de mando alineada. El alcalde fue enfático al señalar que la operatividad en el municipio responde a las políticas nacionales impulsadas por el Presidente Nicolás Maduro, el seguimiento estratégico de la Presidenta Encargada Delcy Rodríguez y el acompañamiento constante de la Gobernadora Joana Sánchez. Esta tríada de poder permite que los recursos y la voluntad política fluyan con la misma rapidez que se busca para los canales del municipio.

​ ​Esta jornada cierra con la certeza de que la prevención es la mejor inversión, mientras el Plan Prelluvia avanza hacia el despeje total de quebradas y ríos, los habitantes de Santa Cruz de Aragua comienzan a ver en el cielo encapotado no una amenaza, sino un ciclo natural para el cual su ciudad, finalmente, parece estar preparada.

REINA BETANCOURT

FOTOS: PRENSA ALCALDÍA DE LAMAS