GBA moderniza infraestructura vial de carretera Zuata – La Victoria con colocación de asfaltado

La obra se fundamenta en la Segunda Transformación del Plan de la Patria y el Plan de la Aragüeñidad, con una visión urbana y ecológica que prioriza el bienestar de los transeúntes.

CIUDAD MCY.- En respuesta inmediata a los nudos críticos de las comunidades a través de la gobernanza y la gobernabilidad; y en sintonía con las Agendas Concretas de Acción (ACA), el Gobierno Bolivariano de Aragua llevó a cabo la rehabilitación de la carretera Zuata- La Victoria.

La importante obra de infraestructura vial se enmarca en la Segunda Transformación del Plan de la Patria de las 7 Transformaciones y el Plan de la Aragüeñidad, que busca garantizar el derecho a la ciudad bajo una visión urbana y ecológica que fortalezca la movilidad segura para todos los usuarios y transeúntes.

Desde la importante arteria vial, la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez; acompañada por el secretario general para la Transformación de Ciudades Humanas y Servicios Públicos, Rodolfo Ramírez; el presidente de Vías de Aragua; Gerardo Rozo; el alcalde de la jurisdicción, Juan Carlos Sánchez y todo el Poder Popular que hace vida en la comuna de la zona, constataron el avance de la obra.

En el sitio, las cuadrillas de Vías de Aragua, con maquinaria pesada, realizaron la colocación de más de 800 toneladas de asfalto, en carpeta corrida, lo que permitirá mejorar la optimización de la vía y el tránsito favoreciendo a 5 comunas de la parroquia Zuata.

RESPUESTA INMEDIATA A LAS ACA

Durante la supervisión de los trabajos de asfaltado, la gobernadora Sánchez, junto al pueblo de a pie, enfatizó que estás acciones son parte de las querencias del pueblo.

«Hoy estamos acá cumpliendo con la Agenda Concreta de Acción enmarcada en las Siete Transformaciones, en el Plan de la Aragüeñidad, en la segunda dimensión, Servicios Públicos y Ciudades Humanas. En el marco de eso, las consultas populares, sin duda alguna un elemento que ha colocado nuestro presidente Nicolás Maduro sobre la mesa, que permite unificar criterios de la colectividad en general para resolver los problemas más sentidos de nuestro territorio» expresó.

En ese mismo contexto, Sánchez añadió: «todo este sentimiento se encamina a algo, a resolver los problemas del pueblo, a seguir dando la cara, porque somos nosotros los que seguimos gobernando. La gobernabilidad y gobernanza, como lo ha instruido la presidenta encargada. Así que desde el Estado de Aragua seguimos caminando, transitando, peregrinando todos los territorios, porque somos gente de amor, de paz y de encuentro»

HABLA EL PODER POPULAR

Los habitantes de la localidad se mostraron sumamente agradecidos por estas acciones de trabajo que mejorará la infraestructura vial de la zona.

En ese sentido Mayerlin López, vocera de la comuna socialista, la visión de Chávez, comentó

«Estamos felices porque esta obra es parte de nuestra Agenda Concreta de Acción, donde se benefician a cinco comunas de la parroquia de Zuata y gracias a ello, hemos visto que nuestra presidenta encargada, en conjunto con el Gobierno Revolucionario del estado Aragua y del municipio de José Félix Ribas, hemos avanzado en el tema de atención de la dimensión número dos de obras públicas» afirmó la ciudadana.

Por su parte, Loynet Abreu, subrayó que gracias a las políticas públicas del Gobierno regional esta obra se hace realidad.

«Gracias nuestra revolución nuestra gobernadora, Joana Sánchez y nuestro alcalde, Juan Carlos Sánchez, a todo el equipo que nos acompaña, que trabajan día y noche, codo a codo, ahora tenemos una vialidad totalmente nueva para transitar diariamente como lo hacemos» puntualizó.

YORBER ALVARADO

FOTOS: PRENSA GBA