Aragüeños celebraron el Dia de Reyes en Parque Acuático Maracay

CIUDAD MCY.- En un ambiente cargado de magia, sonrisas y espíritu festivo, el Parque Acuático Maracay celebró el tradicional Día de los Reyes Magos con una jornada especial dedicada a los más pequeños de la casa.

Esta iniciativa, que busca fortalecer las tradiciones culturales y brindar un espacio de sano esparcimiento al pueblo aragüeño, es orientada por la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez.

La actividad contó con la presencia simbólica de Melchor, Gaspar y Baltasar, quienes entregaron regalos a los niños y niñas, brindándoles un día de diversión y alegría.

Durante la jornada recreativa, los presentes disfrutaron no solo de las atracciones hídricas del complejo, sino también de una programación cultural y recreativa diseñado para toda la familia.

ARAGÜEÑOS CELEBRAN

En la celebración, los más pequeños fueron los protagonistas. El niño Luis David Requena mencionó que, además de festejar el Día de Reyes Magos, celebró su cumpleaños.

«Me entregaron juguetes y estoy feliz porque me bañe en la piscina, disfruté de los toboganes y vine con mi familia», señaló el pequeño.

Por su parte, Reina Margarita expresó que su visita al parque fue extraordinaria. «Vine desde Guárico a celebrar mi cumpleaños y me llevé la sorpresa de que me obsequiaron mi entrada y a mis hijos los sorprendieron con regalos, estoy feliz y volvería a venir porque es un lugar hermoso», señaló.

Finalmente, el joven Said Limas señaló que el Parque Acuático Maracay es su favorito.

«Me gustó mi regalo, lo usaré al llegar a mi casa para jugar con mis primos, estoy contento porque me monté en los toboganes y jugué en las distintas piscinas», comentó Limas.

IRENE RODRÍGUEZ | FOTOS |CIUDAD MCY