Javier Gómez consiguió hazaña en 400 metros

CIUDAD MCY.- El velocista aragüeño Javier Gómez pasa a la historia del atletismo nacional como el primer venezolano en bajar de los 45 segundos en los 400 metros lisos, al registrar una soberbia marca de 44.66 en la final de la prueba disputada la tarde del pasado jueves durante el primer día del Campeonato Nacional de Mayores.

Otras alegrías se sumaron en la jornada desarrollada en el Estadio Brígido Iriarte de Caracas con la renovación de los registros criollos en el hectómetro y la marcha atlética, además de la conquista de tres nuevos cupos mundiales sub-20.

Con una velocidad casi incontenible desde la fase inicial y un cierre arrollador, el aragüeño Javier Gómez se autorregaló, como antesala a su cumpleaños número 25, el récord nacional de los 400 metros planos con una alucinante marca de 44.66 segundos para superar el 45.06 de Kelvis Padrino establecido en agosto del año pasado.

“En todo el mundo se sabe que pisar los 44 segundos no es algo fácil, pero Dios estuvo de mi lado en este momento y lo conseguí”, sentenció Gómez tras el triunfo que se suma a los anteriores de 2023 y 2024 para completar tres títulos nacionales en la distancia en lo que va de su carrera deportiva.

Más allá de tocar la historia nacional y con vista a los venideros compromisos del año, entre ellos los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 del próximo mes de agosto, la marca lo coloca provisionalmente como el tercer mejor hombre del área en lo que representará su primera edición de la justa multidisciplinaria compitiendo en solitario en los 400.

“Serán mis primeros Juegos Centroamericanos corriendo el 400 individual, y las expectativas se suben muchísimo con este tiempo que prácticamente me ubica dentro de las medallas. El relevo 4×400 también se pondrá más fuerte y espero que logremos hacer un trabajo en conjunto con el equipo que nos permita traernos la presea dorada”, aseguró el aragüeño, medallista de plata en la final de la vuelta al óvalo de los Bolivarianos de Ayacucho-Lima 2025.

FUENTE: EL FOCO

FOTO:CORTESIA