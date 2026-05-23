Ronald Acuña Jr. abandonó el partido de Bravos contra los Marlins

CIUDAD MCY.- Tres días después de volver de la lista de lesionados, el venezolano Ronald Acuña Jr. abandonó el juego de los Bravos contra los Marlins este jueves después de la quinta entrada como medida preventiva debido a un dolor en el pulgar izquierdo.

Mientras Acuña se preparaba para salir al terreno en el bosque derecho después del inicio del quinto episodio, se le vio hablando con preparadores físicos mientras señalaba hacia su mano izquierda. La superestrella de 28 años continuó flexionando y examinando su pulgar antes de seguir en la entrada. Eli White lo reemplazó en el jardín derecho en el cierre de ese capítulo.

Acuña se fue de 3-2 antes de apartarse, al pegar un sencillo para iniciar el compromiso y luego remolcar dos carreras con una rodada hacia la pradera central.

El jueves marcó el segundo compromiso de Acuña de regreso en el terreno después de fungir como bateador designado en el compromiso anterior de la serie de cuatro encuentros. También regresó al puesto de primer bate después de que Drake Baldwin pasó a la lista de lesionados con un tirón de primer grado en el oblicuo derecho.

FUENTE:VTV

FOTO:CORTESIA