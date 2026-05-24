One Run rompió récord de participación

CIUDAD MCY.- El asfalto de las calles de Caracas vibró con la alegría y el entusiasmo de la participación récord de 3.500 corredores de todo el país, que se dieron cita este sábado 23 de mayo para celebrar la segunda edición en Venezuela de la media maratón One Run.

Los competidores se alinearon en Los Monolitos del Paseo Los Próceres, donde estaba ubicado el arco de salida, a las 7:05 de la mañana para dar partida a los atletas de movilidad reducida en las distancias 5, 10 y 21 kilómetros; cinco minutos más tarde, los corredores convencionales.

Apoyo total

Bélgica Duque se alzó con la medalla de oro en los 10 km femeninos al cruzar la meta con un tiempo de 37:24. La segunda posición fue para Francis Lara, quien registró una marca de 38:40, mientras que el tercer lugar del podio fue ocupado por Ulennys Lexama.

Sobre la competencia, Duque destacó la calidad del evento y el notable aumento de la convocatoria en esta edición.

«La carrera tuvo de nuevo una excelente organización este año, se convocó muchas más personas y más gente corriendo», señaló.

Asimismo, valoró el respaldo de las autoridades deportivas y mostró su satisfacción por los incentivos de la jornada.

«Estamos complacidas con el trabajo del Ministerio del Deporte, pues van apoyando cada día más a los corredores de calle. Aquí está la hermosa medalla que recibimos», concluyó Duque, haciendo referencia a la atención y los materiales otorgados a los participantes.

Bicampeonato

En la rama masculina, José Daniel González, campeón de la edición 2025 en los 10 km, demostró su condición física al revalidar el título con un tiempo de 31:07. La medalla de plata recayó en Sixto León con 32:30, y el bronce fue para Andrew Bolívar, quien completó el recorrido en 32:44.

González también destacó la calidad de la competencia y la excelencia de la organización. «Tuve el honor de ganar el año pasado y nada, la organización está de 10 puntos«, afirmó el bicampeón.

Además, alabó el respaldo institucional para el desarrollo del atletismo nacional. «Muchísimas gracias al Ministerio del Deporte por incentivar y hacer esta clase de eventos, que de verdad nos ayudan y nos motivan muchísimo», abundó.

Excelente organización

Zuleima Amaya se impuso e en la media maratón femenina con tiempo de 1:17:44. El podio lo completaron Nubia Arteaga en la segunda posición con 1:22:45 y Milagros Lugo en el tercer lugar con u registro de 1:24:30.

«Estoy muy contenta y agradecida por esta victoria. Es la primera vez que participo en el evento y la verdad fue una excelente organización y, además, gozamos de un buen clima», destacó.

En relación al recorrido, la maratonista señaló que hubo algunas subidas que se sintieron un poco duras. «El kilómetro 13 se me hizo complicado, pero después logré recuperarme», analizó.

La carrera masculina la comandó Whinton Palma con una marca de 1:03:41.

«Felicito al gobierno nacional y al ministro Franklin Cardillo por realizar este bonito evento. También quiero felicitar a todos los corredores que hoy se sumaron a los 10 y 21 kilómetros; todos somos campeones porque tuvimos una participación increíble y nos llevamos esta bonita medalla», apuntó Palma.

Finalmente, el campeón invito a todos los venezolanos a unirse a la One Run de 2027.

La medalla de plata quedó en manos José Reyes al detener el reloj en 1:04:18 seguido de Pedro Puentes con el bronce al terminar con 1:05:45

Récord mundial

Por su parte, el ministro del Poder Popular para el Deporte, Franklin Cardillo, también se unió a los miles de corredores que recorrieron los 21 kilómetros de la One Run.

«Esta segunda edición de One Run en Venezuela dejó una movilización récord de 3.500 participantes repartidos en cuatro distancias 21, 10, 5 y 1 kilómetro. Con esta carrera promovemos la actividad física, la recreación, los hábitos de una vida saludable y el compartir con los amigos y la familia«, enfatizó Cardillo.

Asimismo, el ministro resaltó que gracias a la la masiva convocatoria, Venezuela formó parte de una una carrera global y simultánea en diversas ciudades del mundo que conectó a más de dos millones de personas.

«Estamos rompiendo el récord mundial: Venezuela es el país con la mayor participación de todos los que están compitiendo, con 3.500 corredores en las cuatro distancias», celebró el ministro.

Finalmente, describió la atmósfera de felicidad que se vivió en las calles, donde los ciudadanos tuvieron la oportunidad de conocer y recorrer la ciudad en comunidad, unidad, tranquilidad y paz.

FUENTE: MINDEPORTE

FOTO:CORTESIA