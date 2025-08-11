Jorge Rodríguez: EE. UU. ataca a Maduro por éxito de Venezuela contra el narcotráfico

“Atacan a Nicolás Maduro, porque jamás se les ha arrodillado, jamás se les arrodillará y siempre los denunciará con su verbo valiente y su accionar de líder de esta Revolución Bolivariana”, expuso este lunes el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, durante la marcha antiimperialista realizada en Caracas, al advertir que las grandes mafias narcotraficantes ligadas al imperio norteamericano, y el imperio mismo, están desesperados porque Venezuela los combate de manera total y absoluta.

Desde una de las tarimas principales instaladas en la Avenida Francisco de Miranda, en Chacaíto, hasta donde acompañó a la gran masa de pueblo revolucionario de Caracas, como parte de las grandes movilizaciones en todo el territorio venezolano, Rodríguez, junto a personalidades y dirigentes socialistas del Estado venezolano, recordó que EE. UU. es el país que cuenta con la mayor cantidad de consumidores de droga de este planeta, pero sus autoridades atacan a la República Bolivariana de Venezuela, porque es el país que más ha combatido el narcotráfico.

“Y la verdadera lucha del narcotráfico en Venezuela empezó el día cuando el Comandante Hugo Chávez expulsó a la DEA (presunta agencia ‘antidrogas’ de EE. UU.), uno de los principales narcotraficantes de este planeta”, rememoró.

Asimismo, advirtió que pocos países en este mundo, y mucho menos en EE. UU., pueden mostrar las cifras de incautación de drogas y de encarcelamiento de narcotraficantes que ostenta con orgullo la nación Bolivariana.

Jorge Rodríguez alertó que la canalla fascista ultraderechista de Venezuela y de ese país imperial está desesperada ante las derrotas que el pueblo venezolano le ha infligido en cada evento electoral y en las calles. Pero aún mejor, la desesperación cunde en las filas traidoras, por los éxitos de Venezuela contra las mafias narcotraficantes que ya quisieran tener un Gobierno dócil en el país para continuar sus negocios con las autoridades norteamericanas que permiten la entrada de todo tipo de estupefacientes.

Venezuela es antiimperialista

El presidente del Poder Legislativo de Venezuela recordó a los enemigos y apátridas que los venezolanos y venezolanas expulsaron al mayor ejército imperialista del siglo XIX y así pasará con los neoimperialistas del siglo XXI. “Los sacamos de aquí para siempre, y nosotros somos los herederos de esos libertadores, y estamos destinados a mantenernos en combate y en lucha para seguir siendo libres, para seguir siendo independientes para siempre. ¡Independencia y Patria Socialista, carajo!”.

“Estamos en la calle, también, para denunciar el mayor ridículo que están haciendo allá, los fascistas, en el norte, otra vez con sus amenazas estúpidas, otra vez con sus amenazas completamente reñidas con el derecho internacional y el derecho de los pueblos a ser independientes y libres”, manifestó el también jefe negociador de Venezuela, ante la pretensión imperial de poner precio a su cabeza con patrañas ligadas al combate contra el narcotráfico.

“Sigan con sus amenazas, que nosotros seguiremos con el pueblo en la calle; sigan con sus estupideces, que nosotros seguiremos con nuestro verbo, y seguiremos junto a nuestro líder, Nicolás Maduro Moros, quien ha recibido en el mundo entero la solidaridad porque los pueblos del mundo saben de qué madera está hecho Maduro”, testimonió, a quien pidió un aplauso para el líder venezolano.

Finalmente, ante cada intento homicida, golpista y criminal de los enemigos imperialistas, externos o internos, Rodríguez auguró que el pueblo venezolano seguirá en la calle cada vez que sea necesario, con sus consignas, luchas y combates.

“Pero pendientes y vista, pendientes, que por allí andan agazapados los terroristas y fascistas. Y esos terroristas, esos asesinos, solo les espera un destino y su destino es la cárcel por atentar contra el pueblo de Venezuela, contra su tranquilidad y contra el derecho a vivir en paz”.

VTV