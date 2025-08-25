Jornada de alistamiento para la Milicia Nacional Bolivariana fue épica y extraordinaria

CIUDAD MCY.- El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, catalogó de «épica y extraordinaria y cargada de moral revolucionaria» la jornada de alistamiento para la Milicia Nacional Bolivariana convocada por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros.

Durante la rueda de prensa de este lunes, Cabello destacó que estas acciones son la «respuesta inmediata de un pueblo que sabe cuál es su rol, que se ha venido preparando históricamente para defender a la patria de cualquier agresión». Asimismo, instó a revisar la historia de «cuántas amenazas ha habido en contra del país».

De igual modo, aseveró que «lo que pasó el fin de semana es una lección de dignidad que dio el pueblo» a las amenazas del imperialismo, voluntad demostrada para el alistamiento en defensa de la nación. Además, recalcó la participación de 304 integrantes de JPSUV en la primera cohorte denominada «Darío Vivas» en un curso de formación de Resistencia Revolucionaria.

Finalmente, Cabello recordó que el próximo 11 y 12 de septiembre se hará una plenaria del partido para discutir distintos temas, entre los que destaca la «soberanía y defensa de la patria».

VTV