Jornada de la GMVM atendió a tovareños

CIUDAD MCY.- El Gobierno Bolivariano de Aragua, a través de la Autoridad Única para Asuntos de la Mujer, Gipsy Colmenares, realizó una jornada de atención integral en el municipio Tovar, beneficiando a 191 personas, entre mujeres, sus familias y la comunidad en general.

La actividad, enmarcada en la Gran Misión Venezuela Mujer (GMVM), ofreció un total de 3.908 beneficios que incluyeron servicios de salud, asesoría legal y atención social.

La jornada se llevó a cabo en la Alcaldía del municipio Tovar y contó con la participación de la Autoridad Única, Gipsy Colmenares, el alcalde Maximiliano Suárez y la presidenta del Instituto de la Mujer de Tovar, Celena Sandoval.

El despliegue de la GMVM responde a las políticas sociales impulsadas por el presidente Nicolás Maduro y la ministra para la Mujer y la Igualdad de Género, Yelitze Santaella, con el apoyo de la vocera del Poder Popular en la Gobernación Joana Sánchez.

Abordaje integral con cifras que demuestran el compromiso social

Durante la actividad, se atendieron a 133 mujeres, de las cuales 37 eran embarazadas y 17 adultas mayores, reafirmando el enfoque de la misión en los sectores más vulnerables.

Adicionalmente, el despliegue cubrió a 58 hombres y niños, demostrando la visión integral que caracteriza a la gestión bolivariana.

En materia de salud, se brindaron 675 atenciones, con 438 personas atendidas en consultas especializadas como medicina general, pediatría, ginecología y odontología.

Específicamente, se realizaron 19 consultas ginecológicas y de obstetricia, así como 19 ecografías, esenciales para el control prenatal. También se entregaron 37 kits de embarazos.

Entre los servicios más solicitados destacaron la medicina general, con 19 consultas, y nutrición, que atendió a 83 personas. Además, se entregaron 2.345 medicamentos a 191 personas, consolidando el acceso a la salud.

La Autoridad Única para Asuntos de la Mujer, Gipsy Colmenares, destacó el alcance y la efectividad de la jornada.

«El empoderamiento de la mujer no es una consigna; es una realidad que construimos día a día en la calle, de la mano de nuestra gente,» afirmó Colmenares.

«Cada consulta médica, cada asesoría legal, cada medicamento entregado, es un acto de justicia social que nos acerca al modelo de país que soñó el Comandante Chávez y que el presidente Nicolás Maduro lidera con tanta sensibilidad. Nuestras mujeres son la columna vertebral de la patria, y al fortalecerlas a ellas, fortalecemos a la familia, a la comunidad y a la nación entera.»

La jornada también incluyó atenciones de la Defensoría del Pueblo, la Misión José Gregorio Hernández y la Misión Nevado, con un total de 48 atenciones sociales, y se brindaron 10 asesorías legales, reafirmando el carácter multidisciplinario del evento.

Con el liderazgo de la gobernadora Joana Sánchez, el gobierno regional ratifica su compromiso con el desarrollo integral y el bienestar de las mujeres y familias aragüeñas.

rensa Autoridad Única para Asuntos de la Mujer Aragua | FOTOS: CORTESÍA