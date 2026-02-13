Ciudad MCY

Jornada de colocación de implantes subdérmicos en el Centro Clínico La Morita

Feb 13, 2026

CIUDAD MCY.-Un total de 24 adolescentes fueron beneficiadas con una Jornada de Colocación de implantes subdérmicos en el Centro Clínico La Morita, ubicado en el municipio Francisco Linares Alcántara, en pro de promover la planificación familiar de manera efectiva y segura entre las jóvenes aragüeñas.

La actividad se realizó a través de la consulta diferenciada al adolescente, con el despliegue de un equipo multidisciplinario, para la realización de exámenes de laboratorio, consulta psicológica, ginecología, pediatría y medicina general, a fin de contribuir a la disminución de embarazos no deseados y continuar la promoción de la salud sexual y reproductiva en la juventud aragüeña.

En la jornada las mujeres y adolescentes, expresaron su agradecimiento por estas actividades, donde no solo le colocaron el dispositivo anticonceptivo, que libera hormonas que previenen el embarazo, durante un período entre tres hasta cinco años, sino que le brindan atención integral para su bienestar físico.

Dichas iniciativas reafirman el compromiso del presidente constitucional, Nicolás Maduro, bajo las orientaciones de la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez, de la Ministra de Salud, Nuramy Gutiérrez, de la Gobernadora de Aragua, Joana Sánchez y de la Autoridad Única de Salud, Yosmary Lombano.

