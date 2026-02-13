Realizada jornada de limpieza Ocumare de la Costa previo al asueto de Carnaval

La actividad forma parte de la 2T en materia de servicios públicos para garantizar el disfrute de los temporadistas.

CIUDAD MCY.-En el marco de los preparativos para los Carnavales Turísticos 2026, el Gobierno Bolivariano de Aragua ejecutó una exhaustiva jornada de saneamiento ambiental en el sector Playa Los Cocos, en el municipio Ocumare de la Costa de Oro.

La actividad que tiene como objetivo principal garantizar playas más limpias, organizadas y preparadas para el encuentro familiar durante las fiestas carnestolendas, se enmarca en la 2T en materia de servicios públicos.

Estas acciones responden a las líneas de trabajo orientadas por el presidente constitucional, Nicolás Maduro; la presidenta encargada, Delcy Rodríguez; y la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, en aras de ofrecer espacios públicos embellecidos y dignos para el sano esparcimiento de los aragüeños y visitantes durante la temporada alta.

Durante una inspección en la zona, el secretario general para la Transformación de Ciudades Humanas y Servicios Públicos, Rodolfo Ramírez, constató los avances de las labores.

En el recorrido estuvo acompañado por la presidenta de Costaragua, Lucellis Hidalgo; el presidente de Fundaragua, Edison Gutiérrez; y el alcalde de la jurisdicción, Wilmer Leal, quienes supervisaron el despliegue operativo.

Para la ejecución de los trabajos se activó maquinaria pesada, permitiendo realizar labores profundas de limpieza, mantenimiento y saneamiento ambiental.

Las cuadrillas se enfocaron en la recolección masiva de desechos sólidos y la adecuación de la franja costera, garantizando así una zona más limpia, segura y visualmente agradable para el disfrute de todos los turistas.

YORBER ALVARADO

FOTOS:CORTESIA