Ciudad MCY

Comunicación Patria

Venezuela

Venezuela expone potencial turístico y multidestino en ITB 2026

Foto del avatar

PorMilexis Pino

Mar 7, 2026

CIUDAD MCY.- En el contexto de un escenario e intercambio cultural, en la Bolsa Internacional de Turismo (ITB) BERLIN 2026, desde el stand de Venezuela, se dio a conocer todo el potencial turístico de este país caribeño, bajo la presencia de operadores turísticos de todo el mundo.

Cabe destacar, que el potencial turístico de Venezuela cautivo a todos los presentes que asistieron a la actividad, en donde se mostró ofertas de viajes, y muestra de productos como el café, cacao y ron, elaborados con sello venezolano.

Este encuentro, también tuvo como propósito fortalecer y estrechar lazos con mercados internacionales, que se encontraban en el encuentro.

La intervención de Venezuela en la Bolsa Internacional de Turismo (ITB), reafirma su compromiso económico e inquebrantable de seguir fortaleciendo las relaciones comerciales con otros países, incentivando de esta manera su aparato productivo y turístico.

FUENTE CIUDAD CCS

FOTO: CORTESÍA

Foto del avatar

Por Milexis Pino

Noticias Destacadas

Venezuela

Venezuela expone potencial turístico y multidestino en ITB 2026

7 de marzo de 2026 Milexis Pino
Mundo

Colombia define este domingo la nueva conformación de su Poder Legislativo

7 de marzo de 2026 Milexis Pino
Venezuela

Continúa proceso de recepción y revisión de postulaciones para cargos del Poder Ciudadano

7 de marzo de 2026 Milexis Pino
Cultura

I Foro sobre Patrimonio Cultural se desarrollará en Nueva Esparta

7 de marzo de 2026 Milexis Pino