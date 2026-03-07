Venezuela expone potencial turístico y multidestino en ITB 2026

CIUDAD MCY.- En el contexto de un escenario e intercambio cultural, en la Bolsa Internacional de Turismo (ITB) BERLIN 2026, desde el stand de Venezuela, se dio a conocer todo el potencial turístico de este país caribeño, bajo la presencia de operadores turísticos de todo el mundo.

Cabe destacar, que el potencial turístico de Venezuela cautivo a todos los presentes que asistieron a la actividad, en donde se mostró ofertas de viajes, y muestra de productos como el café, cacao y ron, elaborados con sello venezolano.

Este encuentro, también tuvo como propósito fortalecer y estrechar lazos con mercados internacionales, que se encontraban en el encuentro.

La intervención de Venezuela en la Bolsa Internacional de Turismo (ITB), reafirma su compromiso económico e inquebrantable de seguir fortaleciendo las relaciones comerciales con otros países, incentivando de esta manera su aparato productivo y turístico.

FUENTE CIUDAD CCS

FOTO: CORTESÍA