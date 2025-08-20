Jornada de salud favoreció habitantes de la parroquia Alfredo Pacheco Miranda

CIUDAD MCY.- Como parte de las políticas de protección social implementadas por los gobiernos nacional, regional y municipal, se llevó a cabo una extensa jornada médica en el municipio Santiago Mariño, parroquia Alfredo Pacheco Miranda. Esta actividad tuvo lugar en la Unidad Educativa Nacional Francisco Linares Alcántara, donde se brindaron importantes servicios de salud a la comunidad.

Durante la actividad, más de 400 habitantes recibieron atención gratuita en diversas especialidades, entre ellas: medicina general, oftalmología, otorrinolaringología, odontología y dermatología, garantizando de esta manera el acceso a servicios de salud oportunos y de calidad para la población.

La directora del Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC) El Tierral, doctora Lourdes Escalona, destacó el esfuerzo articulado entre los distintos niveles de gobierno y el poder popular organizado.

“Nos encontramos desplegados gracias a los lineamientos de nuestro Gobierno Bolivariano, atendiendo integralmente a nuestros pobladores en busca de la suprema felicidad. Esta jornada ha beneficiado a más de 400 personas y seguimos sumando esfuerzos junto a nuestro presidente Nicolás Maduro; la gobernadora Joana Sánchez; el alcalde Carlos Guzmán; la autoridad única de Salud, doctora Yosmary Lombano; además de los equipos sociales, UBCh, jefes de calle y de salud”, expresó.

Finalmente, Escalona informó que la próxima jornada se desarrollará en las parcelas 17 y 18 de la Base de Misiones, donde se prevé beneficiar a 5 mil 500 habitantes, garantizando la atención directa a las familias de todos los sectores aledaños.

Prensa Mariño || FOTOS: CORTESÍA