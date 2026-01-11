Linarenses cuentan con renovados espacios deportivos en Paraparal

La cancha «Los Hijos de la Esperanza» está en excelentea condiciones para que los niños, jóvenes y adultos puedan desarrollar actividades físicas, culturales y juegos competitivos para su sano esparcimiento

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo por recuperar los espacios deportivos en el estado Aragua, se llevó a cabo la reinaguración de la cancha de usos múltiples «Los Hijos de la Esperanza», ubicada en el municipio Francisco Linares Alcántara.

La jornada, enmarcada al Plan de la Patria de las 7 Transformaciones (7T), en su 2T Ciudades Humanas para el Buen Vivir, busca embellecer los espacios de sano esparcimiento para el bienestar de las familias, acción que se alinea con las orientaciones enmanadas del Presidente Constitucional, Nicolás Maduro, la presidenta (E) encargada, Delcy Rodríguez y la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez.

La jornada se realizó en la comunidad de Paraparal, específicamente en la Comuna Agroturística Ecoambiental Paraparal, donde el alcalde de la jurisdicción, Victor Bravo, encabezó la reapertura de la cancha deportiva, sitio en el que los niños, jóvenes y adultos podrán desarrollar actividades físicas, culturales y juegos competitivos.

Durante la actividad, el mandatario municipal, acompañado del Poder Popular, realizó un recorrido por la cancha en el que supervisó el acabado de la obra, la cual marca un paso importante en la masificación deportiva de la localidad.

«Este espacio está totalmente rehabilitado y recuperado al 100%, la cancha renace como un símbolo de progreso y unidad para el disfrute de todo el pueblo linarense», manifestó el alcalde.

Asimismo, indicó que la obra forma parte de los proyectos ganadores de la Segunda Consulta Popular Nacional 2025.

«Este proyecto forma parte de los resultados directos de la consulta popular en el que la voz de la juventud fue escuchada y las propuestas fueron materializadas en acciones que transforman la calidad de vida de todos»

Finalmente el mandatario local extendio el agradecimiento a las autoridades por materializar los sueños de la juventud linarense.

«Agradecemos a las políticas de nuestro presidente constitucional, Nicolás Maduro, a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez y nuestra gobernadora Joana Sánchez, quienes hacen posible que sigamos construyendo un futuro lleno de oportunidades y esperanza para nuestros muchachos».

IRENE RODRÍGUEZ | FOTOS : CORTESÍA