Parque Carlos Raúl Villanueva de Maracay se renueva para la comunidad

*** Estas acciones buscan refrescar la imagen de este Parque que se ha mantenido como un icono del compartir familiar en Aragua ***

CIUDAD MCY.- Para cumplir con el Plan de las 7 Transformaciones y el Plan de la Aragüeñidad, propuesto por la gobernadora Joana Sánchez, se ha iniciado un exhaustivo plan de recuperación y embellecimiento en el Parque Carlos Raúl Villanueva de Maracay. Un equipo se ha desplegado en el recinto para revitalizar lo que se conoce como el «corazón verde» de la ciudad.

Bajo la dirección de César Borges, el parque está siendo sometido a una serie de mejoras que buscan reforzar su identidad y ofrecer mejores espacios a la comunidad. Entre las principales labores se encuentran la rehabilitación de las piscinas y la instalación del 100% de las luminarias para garantizar un mejor aprovechamiento de las áreas.

Además, se están llevando a cabo trabajos de pintura en paredes y estructuras metálicas de las zonas recreativas, así como la demarcación de la cancha de usos múltiples y la de fútbol. Los jardines cercanos a las piscinas han sido intervenidos y se realizan jornadas de mantenimiento en todas las áreas verdes.

Un punto destacado es la limpieza y reestructuración de las caballerizas que albergan a más de 100 caballos, así como la manga de coleo. El objetivo de estos trabajos es resurgir y masificar el coleo en la entidad aragüeña.

Silenia Scioscia, directora de comercialización y comunicaciones del parque, compartió más detalles sobre el proyecto: “Esto está proyectado para poder ofrecer a nuestras comunidades un mejor espacio para el disfrute de familias y de todos”. Además, adelantó que uno de los proyectos futuros más importantes es la construcción de espacios comerciales y de oferta gastronómica alrededor de las piscinas.

La iniciativa busca dar vida al parque en un horario nocturno y ofrecer una nueva alternativa de entretenimiento a los aragüeños y visitantes, con un cronograma que se adapte mejor a sus necesidades.

SIEMBRA Y ESPECIES ONARMENTALES

Además, se realizó la siembra de más de 300 plantas y especies ornamentales, enmarcado en un proyecto integral de reacondicionamiento del ornato en cada una de las jardineras, mejorando la experiencia de los visitantes y contribuyendo al bienestar de la comunidad.

Es importante mencionar que cada una estás plantas fueron cuidadosamente seleccionadas para realzar la belleza natural de las áreas de paisajismo del parque.

Entre las especies incorporadas se encuentran: 150 unidades de Garbancillo de hoja ancha, 20 unidades de Cilantrillo, 5 Trinitarias, 50 Crotos, 15 Lenguas de suegra medianas, 50 Alcalifas Rizadas rojas, 40 Alcalifas rizadas verdes, 15 Cordylines, 30 Dianellas, 10 capas de obispo, 3 Palmas Fénix, 3 Bromelias verdes, entre otras.

MARÍA JOSÉ PARRA |FOTOS: CORTESÍA