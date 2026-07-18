Plan «Yo Soy Bachiller» graduó a 112 aragüeños

Los bachilleres celebraron el triunfo académico con la realización de un campamento transitorio, en el que dieron a conocer los conocimientos prácticos adquiridos a lo largo de su formación

CIUDAD MCY .- El Plan «Yo Soy Bachiller» se consolidó en el estado Aragua con la integración de 112 nuevos graduandos, quienes ahora cuentan con las herramientas necesarias para integrarse al ámbito laboral y contribuir al desarrollo de sus comunidades.

La jornada de júbilo presidida por Leira Suárez, autoridad única de Educación en el estado Aragua, se realizó en un salón de fiesta de un reconocido hotel del municipio Santiago Mariño.

Los 112 bachilleres celebraron el triunfo académico con la realización de un campamento transitorio, en el que dieron a conocer los conocimientos prácticos adquiridos a lo largo de su formación.

Entre los cuales presentaron: dulces criollos , manualidades y la realización de cortes de cabello y sistema de uñas.

Leira Suárez, autoridad única de Educación en Aragua, mencionó que el programa ha superado barreras he impulsa a los egresados a continuar estudios universitarios y al mismo tiempo les permite desarrollar habilidades para el emprendimiento.

«Estamos dando el cierre al Plan Yo Soy Bachiller, un programa que nace de la voluntad de nuestro pueblo y del Plan de la Aragüeñidad, queremos reivindicar a todas aquellas personas que de una u otra forma sintieron una barrera en el transitar de su vida para culminar sus estudios, en este caso su bachillerato. Hoy, se suman 112 nuevos bachilleres de la

República a los cuales felicitamos y nos sentimos sumamente orgullosos por dar este paso al frente y desde aqui los seguiremos reimpulsando para que continúen sus carreras universitarias».

NUEVOS BACHILLERES

Para los protagonistas, este logro representa el inicio de una nueva etapa de crecimiento personal y profesional.

Iris Acosta, manifestó que gracias al programa «Yo Soy Bachiller», logró culminar una meta académica con éxito.

«Después de tanto años, ahora soy bachiller de Venezuela un logro que se lo agradezco a Dios y a mi familia por el apoyo que me han brindado y esta iniciativa me permitirá dar el siguiente paso que es la universidad».

Por su parte, Wilson Mantilla agregó que ser bachiller le abrirá muchas puertas.

«Este plan de estudio ha sido una de las mejores decisiones que he tomado, gracias a este programa, mis ganas de estudiar se fortalecieron, invito a las personas que aún no son bachilleres que se sumen para que puedan cumplir su meta».

Con este egreso, el Gobierno Bolivariano reafirma su compromiso con la inclusión educativa para garantizar el bienestar y la formación integral al pueblo aragüeño.

IRENE RODRÍGUEZ | CIUDAD MCY

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