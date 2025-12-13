Parrandón educativo celebró la Navidad en San Sebastián de los Reyes

En la festividad los habitantes de la localidad disfrutaron de buena música y de un bazar navideño que hizo de la jornada una actividad completa para compartir en familia en paz y unión

CIUDAD MCY.- Al son de la charrasca, tambores, cuatro y maracas se vivió el vibrante Parrandón Navideño Educativo 2025 el cuál congregó en un solo ambiente a los habitantes del municipio San Sebastián de Los Reyes.

La alegre jornada se enmarca a las actividades de la temporada decembrina que se desarrollan en paz y unión en toda la entidad, tal y como lo ha orientado el presidente Nicolás Maduro y la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez.

La actividad organizada por el equipo de la secretaria de Cultura del estado Aragua (CDCE), se llevó a cabo en las instalaciones de la plaza Bolívar de la jurisdicción donde semillero de la Patria y docentes se unieron en una sola voz para cantar villancicos , aguinaldos y gaitas con el objetivo de celebrar la Navidad por todo lo alto.

El parrandón congregó a los habitantes de la localidad quienes disfrutaron de buena música y de un bazar navideño que hizo de la jornada una actividad completa para compartir en familia en paz y unión.

DESFILE NAVIDEÑO

Además del parrando se llevó a cabo un desfile escolar navideño que inundó de colores, música y alegría las calles de la jurisdicción.

En este los niños, niñas y adolescentes desfilaron trajes autónomos de la época decembrina, entre los cuales destacaron ángeles, galletas de jengibre, elfos, cascanueces y los tres reyes magos.

Además en este significativo desfile participaron bandas educativas que tocaron y desfilaron ofreciéndoles a los ciudadanos un espectáculo con la magia del espíritu de la Navidad.

Cabe mencionar que este encuentro no solo fue una fiesta para los niños de la jurisdicción, sino también un reflejo del compromiso de las autoridades por fomentar la educación y el bienestar en la comunidad.

IRENE RODRÍGUEZ | CIUDAD MCY | FOTOS CORTESÍA