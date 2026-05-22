Jóvenes de Camatagua participaron en taller de actuación

‎ La Casa de la Cultura «Narciso Martínez» sirvió como escenario para capacitar a estudiantes de diversas instituciones educativas en técnicas de expresión corporal, coordinación y creación teatral.

CIUDAD MCY.- En las instalaciones de la Casa de la Cultura «Narciso Martínez», ubicada en el municipio Camatagua, se llevó a cabo un taller denominado «Acercamiento al arte de la actuación», jornada pedagógica y cultural que estuvo dirigida especialmente a jóvenes, niños, niñas y adultos, con el propósito de fortalecer la expresión corporal en los escenarios.

‎La facilitación de la actividad estuvo a cargo del especialista Ezequiel Piñero, quien asumió la tarea de guiar a los participantes a través de un programa formativo integral, cuyo contenido abarcó desde una breve reseña histórica sobre el origen del teatro en la antigüedad, hasta la ejecución de ejercicios prácticos, orientados a potenciar la concentración individual, la conciencia de la espacialidad, la lateralidad, el desplazamiento escénico y la coordinación grupal efectiva en las tablas.

‎Danelys Liendo, directora municipal de cultura, resaltó la importancia e impacto comunitario que poseen estos espacios formativos, pues incentiva las destrezas y habilidades en las distintas generaciones.

‎Asimismo destacó el esfuerzo logístico y el apoyo gubernamental que hizo posible la realización de esta jornada artística de manera gratuita para las comunidades. «Desde la Secretaría de Cultura, queremos dar las gracias a nuestra gobernadora, Joana Sánchez, a nuestro alcalde, Duglas Seijas, por esta linda gestión que se está realizando en pro de nuestra gente».

‎Los alumnos de las diferentes instituciones educativas participaron activamente en los ejercicios de creación grupal, demostrando habilidades de improvisación y trabajo en equipo. Los docentes acompañantes aplaudieron la iniciativa, señalando que, estas dinámicas no solo nutren el acervo cultural, sino también, actúan como herramientas psicopedagógicas que mejoran la seguridad personal, la oratoria y las relaciones interpersonales de los jóvenes fuera de las aulas.

THAIMARA ORTIZ

‎FOTOS:CORTESÍA