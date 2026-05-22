One Run convoca a atletas a retirar kits de carrera

CIUDAD MCY.- One Run regresa con mucha más fuerza en su segunda edición del 2026, pues se convertirá en uno de los eventos running masivos más concurridos por la población venezolana este sábado 23 de mayo, a partir de las 7:00 a.m., cuando se dará la partida desde el paseo de Los Próceres.

Con un crecimiento importante en comparación con los dos mil 500 corredores de la cita anterior, en esta oportunidad el evento contará con la participación de tres mil 500 entusiastas del asfalto que tendrán la oportunidad de recorrer las principales calles de Caracas en una jornada que combina deporte, salud y empeño colectivo.

CUENTA REGRESIVA

Con la adrenalina ya en el aire, la cuenta regresiva ha comenzado oficialmente y el primer gran paso para los participantes se da este viernes con el retiro del kit para encender los motores.

La organización realizó un llamado a todos los inscritos para que no se queden atrás y cumplan con este trámite fundamental, que marca el inicio oficial de las actividades logísticas del gran encuentro deportivo.

Cubo Negro

Para facilitar este proceso, se ha establecido que el retiro del material se llevará a cabo este viernes 22 de mayo, en el Centro Banaven, Cubo Negro, ubicado en Chuao.

El horario de atención para la entrega de los kits será amplio, desde las 12:00 a.m. hasta las 7:00 p.m., con el fin de garantizar que todos los corredores reciban su número y accesorios correspondientes a tiempo.

Si algún participante no puede asistir personalmente al lugar indicado, existe la flexibilidad de autorizar a un tercero para que retire el kit, lo cual asegura que nadie se quede fuera.

FUENTE : VTV

FOTO : CORTESÍA