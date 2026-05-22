IV edicion de Caminarte será el 30 de mayo ¿Dónde?

CIUDAD MCY.- El próximo sábado 30 de mayo, regresa la IV edicion de Caminarte, un evento cultural que fusiona el arte y la música, con la presentación de exponentes de diferentes géneros que exaltan el talento venezolano.

En esta edición se espera superar la cifra de más de 40.000 personas que han asistido en sus entregas anteriores. Caminarte, tendrá una duración de nueve horas ininterrumpidas, desde las 4:00 p. m. hasta la 1:00 a. m., en Colinas de Bello Monte.

Adriana Cozzolino, superintendente del Servicio Autónomo de Arte y Cultura, subrayó el carácter innovador de este año: «Estamos rompiendo moldes al integrar tecnología de punta, como el video mapping, con la tradición de nuestras raíces y el pulso de los nuevos talentos urbanos; es una celebración de nuestra identidad en todas sus formas».

Caminarte contará con cinco tarimas, que incluirá la banda sonora de la ciudad repartida en cinco estaciones estratégicas, que prometen un recorrido musical de costa a costa. La experiencia inicia en la Tarima 1 (La Paz – Principal), donde se espera un cierre de lujo con la leyenda de la salsa, la Dimensión Latina, junto Juan Miguel, el despliegue técnico de Cinético (integrado por Jimmy, Horacio y Criollo), la versatilidad de Poker y la excelencia de El Sistema.

En paralelo, la Tarima 2 (Flavia – Latina) se convertirá en el rincón del movimiento con clases de baile de Laura Caría, la voz de Annae Torrealba y el sabor de la Orquesta Salseritos y Ritmo Candela. Para quienes buscan propuestas originales, la Tarima 3 (Cacique – Inédita) ofrecerá una ruta de autor que va desde Andrés Mata y Katherine Coll hasta un cierre electrizante con Tony Guerra.

El arte urbano, estará presente en la Tarima 4 (Caroní), sede de la gran final del Festival Nuevas Bandas, donde las ocho agrupaciones más prometedoras del país competirán junto a un artista sorpresa, mientras que la Tarima 5 (Maqueta 1 – Rock/Pop) brindará un espacio para los sonidos nostálgicos y alternativos con Sur 24, Toto, Estéreo Rock y el cierre potente de Black Beans.

Cultura y deporte en las calles

Adicionalmente, el recorrido por las avenidas Miguelángel, Caroní y Caurimare ofrecerá una cultura vibrante con desfiles de San Juan, parrandas itinerantes de Salseritos y talleres de turbantes. La intervención artística ocurrirá en vivo con muralistas y escultores creando frente al público, arte con tiza en el asfalto y la llamativa escultura penetrable de Iselitas.

Los asistentes también podrán disfrutar de un torneo de dominó en la calle Cervantes, una zona vintage con feria de vinilos, la mini feria del libro y sesiones de tarot. Finalmente, los más pequeños tendrán su propio espacio de diversión en la estación de arte Kores, rodeados de personajes de circo, malabares y shows de fuego.

Logística y movilidad inteligente

El transporte será gratuito y conectará la Plaza Alfredo Sadel con Bello Monte (ida y vuelta) desde las 4:00 p. m. hasta la medianoche. Asimismo, la estación de Metro Bello Monte servirá como puerto de entrada principal, apoyada por rutas adaptadas de Metrobus.

En cuanto a la vialidad, los conductores deben prever que los cierres parciales iniciarán el viernes 29, mientras que el sábado 30 el cierre será total en la ruta del evento a partir de las 10:00 a. m. La seguridad estará garantizada por un despliegue masivo de Protección Civil, Bomberos y cuerpos policiales, complementado con más de 200 marcas gastronómicas, puntos de hidratación y baños en todo el trayecto.

FUENTE: EL FOCO

FOTO:CORTESIA