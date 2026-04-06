Ferias del pescado en Aragua preservaron tradiciones alimentarias de la Semana Santa

Con ferias y despliegues, no solo se garantizó la compra de productos de calidad a precios asequibles en esta importante conmemoración religiosa, sino también la comodidad de adquirirlo dentro de las comunidades.

CIUDAD MCY.- En el marco de la conmemoración de la Semana Santa, periodo de profunda significación espiritual y respeto por las tradiciones religiosas, el Gobierno Bolivariano desplegó con éxito una serie de ferias de pescado a lo largo y ancho de la entidad.

Estas jornadas tuvieron como objetivo principal facilitar el acceso a proteínas marinas de alta calidad, permitiendo a los fieles cumplir con la histórica tradición de la abstinencia de carnes rojas durante la Semana Mayor.

​A través de la articulación del Plan Nacional «Venezuela Come Pescado» y la ruta regional «Aragua, Costa y Pescado», organizada por el Instituto Autónomo para el Desarrollo de las Costas de Aragua (Costaragua), los ciudadanos pudieron adquirir una amplia gama de productos del mar directamente en sus municipios.

Durante estas ferias la colectividad pudo comprar aprecios solidarios pescado en distintas presentaciones como: empacados al vacío, enteros y salado, donde se ofertó cherechere, guabina, caribe, bagre, chicharra, cazón, raya y camarón, sardina, cojinúa, tajalí, pargo rosado, pargo blanco y roncador, todos de manera fresca y de excelente calidad para el consumo del pueblo.

Es importante señalar que estas acciones del Gobierno Bolivariano a través del Ministerio del Poder Popular de Pesca y Acuicultura, reafirma su compromiso con la soberanía alimentaria, promoviendo un consumo seguro y soberano y apoyando las tradiciones de cada uno de los ciudadanos.

YORBER ALVARADO

FOTO:CORTESIA