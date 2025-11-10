La ofensiva toma forma en el primer mes de la LVBP 2025-26

CIUDAD MCY.- El primer mes de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) ha dejado en claro que la ofensiva será un factor determinante en la temporada 2025-26. Con varios bateadores imponiendo su estilo desde el primer turno, el contacto oportuno, la capacidad de embasarse y la disciplina en el plato se consolidan como elementos claves para alcanzar victorias.

La tabla de bateo revela una tendencia clara: los peloteros que logran mantener el ritmo en múltiples categorías ofensivas comienzan a consolidarse como referentes. Más allá del poder, el enfoque está en la eficiencia, el desplazamiento en bases y la constancia.

Líderes ofensivos del primer mes:

Promedio de bateo

Ali Castillo (Águilas del Zulia): .429

Símon Muzziotti (Águilas del Zulia): .408

Víctor Bericoto (Leones del Caracas): .389

Tucupita Marcano (Navegantes del Magallanes): .373

Antonio Piñero (Caribes de Anzoátegui): .353

Jonrones

Jadher Areinamo (Tiburones de La Guaira): 7 HR

Romer Cuadrado (Caribes de Anzoátegui): 6 HR

Máximo Acosta (Tiburones de La Guaira): 5 HR

Yonathan Daza (Leones del Caracas): 5 HR

Juan Yepez (Cardenales de Lara): 4 HR

Carreras impulsadas (CI)

Jadher Areinamo (Tiburones de La Guaira): 23 CI

Yonathan Perlaza (Águilas del Zulia): 20 CI

Aldrem Corredor (Caribes de Anzoátegui): 18 CI

Yonathan Daza (Leones del Caracas): 18 CI

Balbino Fuenmayor (Caribes de Anzoátegui): 17 CI

Carreras anotadas (CA)

Yonathan Daza (Leones del Caracas): 18 CA

David Rodríguez (Tigres de Aragua): 17 CA

Jadher Areinamo (Tiburones de La Guaira): 17 CA

Ali Castillo (Águilas del Zulia): 17 CA

Máximo Acosta (Tiburones de La Guaira): 17 CA

Bases robadas (BR)

Máximo Acosta (Tiburones de La Guaira): 8 BR

Gabriel Arias (Tiburones de La Guaira): 5 BR

Rougned Odor (Navegantes del Magallanes): 5 BR

Rafael Ortega (Cardenales de Lara): 4 BR

Daniel Montano (Tiburones de La Guaira): 4 BR

CIUDAD MCY | FOTO CORTESÍA