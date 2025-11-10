La ofensiva toma forma en el primer mes de la LVBP 2025-26

CIUDAD MCY.- El primer mes de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) ha dejado en claro que la ofensiva será un factor determinante en la temporada 2025-26. Con varios bateadores imponiendo su estilo desde el primer turno, el contacto oportuno, la capacidad de embasarse y la disciplina en el plato se consolidan como elementos claves para alcanzar victorias.
La tabla de bateo revela una tendencia clara: los peloteros que logran mantener el ritmo en múltiples categorías ofensivas comienzan a consolidarse como referentes. Más allá del poder, el enfoque está en la eficiencia, el desplazamiento en bases y la constancia.
Líderes ofensivos del primer mes:
Promedio de bateo
Ali Castillo (Águilas del Zulia): .429
Símon Muzziotti (Águilas del Zulia): .408
Víctor Bericoto (Leones del Caracas): .389
Tucupita Marcano (Navegantes del Magallanes): .373
Antonio Piñero (Caribes de Anzoátegui): .353
Jonrones
Jadher Areinamo (Tiburones de La Guaira): 7 HR
Romer Cuadrado (Caribes de Anzoátegui): 6 HR
Máximo Acosta (Tiburones de La Guaira): 5 HR
Yonathan Daza (Leones del Caracas): 5 HR
Juan Yepez (Cardenales de Lara): 4 HR
Carreras impulsadas (CI)
Jadher Areinamo (Tiburones de La Guaira): 23 CI
Yonathan Perlaza (Águilas del Zulia): 20 CI
Aldrem Corredor (Caribes de Anzoátegui): 18 CI
Yonathan Daza (Leones del Caracas): 18 CI
Balbino Fuenmayor (Caribes de Anzoátegui): 17 CI
Carreras anotadas (CA)
Yonathan Daza (Leones del Caracas): 18 CA
David Rodríguez (Tigres de Aragua): 17 CA
Jadher Areinamo (Tiburones de La Guaira): 17 CA
Ali Castillo (Águilas del Zulia): 17 CA
Máximo Acosta (Tiburones de La Guaira): 17 CA
Bases robadas (BR)
Máximo Acosta (Tiburones de La Guaira): 8 BR
Gabriel Arias (Tiburones de La Guaira): 5 BR
Rougned Odor (Navegantes del Magallanes): 5 BR
Rafael Ortega (Cardenales de Lara): 4 BR
Daniel Montano (Tiburones de La Guaira): 4 BR
