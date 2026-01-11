Primera Asamblea Comunitaria de Salud se realizó con éxito en Aragua

CIUDAD MCY.- El sector salud en Aragua realizó con éxito la primera Asamblea Comunitaria de Salud correspondiente al año 2026, reunión que se realizó de manera simultánea en las 43 ASIC de la entidad, con el objetivo de planificar y fortalecer el Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) en la región.

Este espacio de debate fue propicio para unir fuerzas y solicitar de manera contundente la liberación del Presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores por parte del Gobierno de Estados Unidos.

La Autoridad Única de Salud, Yosmary Lombano, en compañía de la coordinadora regional de Fundación Misión Barrio Adentro (FMBA), Velly Martínez, lideró junto al Poder Popular organizado, personal médico asistencial, trabajadores de la salud y brigadas de salud la asamblea que se desarrolló en el Área de Salud Integral Comunitaria (Asic) de la Segundera, en el municipio Sucre, en la Comuna General Rafael Urdaneta.

Lombano manifestó que la lucha para la liberación del Presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores sigue desde cada uno de los centros de salud, garantizando salud integral y de calidad a todos y todas por igual.

De la misma forma, expresó su agradecimiento a todo el personal por su compromiso y amor hacia su profesión, por brindar atención de calidad pese a los actos violentos registrados en días pasados en el país.

Del mismo modo, enfatizó que el sector salud del estado Aragua, se encuentra unido, en paz y en defensa de la soberanía de la Patria, desde cada uno de los centros de salud del territorio aragüeño, bajo los lineamientos del Presidente Constitucional, Nicolás Maduro, de la Presidenta Encargada, Delcy Rodríguez, de la Ministra de Salud, Magaly Gutiérrez y la Gobernadora de Aragua, Joana Sánchez.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA | FOTOS: PRENSA CORPOSALUD