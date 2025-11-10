FVF informó que la Vinotinto no contará con cinco de sus convocados para amistosos de noviembre

Ciudad MCY.-La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) informó que la selección venezolana no contará con cinco de sus convocados para los amistosos ante Australia y Canadá.
A través de un comunicado la FVF especificó que: Jefferson Savarino (Botafogo), Jesús Bueno (Philadelphia Union) y Juan Pablo Añor (Volos NPS), no formarán parte de la convocatoria debido a que cumplirán compromisos con sus clubes.
Por su parte, Jon Aramburu (Real Sociedad) y Jovanny Bolívar (La Equidad) no asistirán por lesión.
Hasta el momento no han sido confirmadas adiciones a la lista de la Vinotinto, por lo que el plantel disponible para el director técnico interino Fernando Aristeguieta será de 30 jugadores.
La selección de Venezuela se medirá el viernes 14 de noviembre a la de Australia en Houston y a la de Canadá el martes 18 del mismo mes en Fort Lauderdale.
Los convocados para los amistosos son:
Porteros: José Contreras (Barcelona-ECU), Wuilker Faríñez (Águilas Doradas-COL), Miguel Silva (UCV FC), Christopher Varela (Deportivo La Guaira).
Defensas: Ronald Hernández (Atlanta United-USA), Adrián Cova (Lokomotov Plovdiv-BUL), Nahuel Ferraresi (Sao Paulo-BRA), Teo Quintero (Sparta Rotterdam-NED), Carlos Vivas (La Equidad-COL), Ángel Azuaje (Pumas-MEX), Adrián Palacios (KRC Genk-BEL), Yordan Osorio (Deportivo La Guaira), Alessandro Milani (US Avellino-ITA), Luis Balbo (Fiorentina-ITA).
Mediocampistas: Jorge Yriarte (Slak Wroclaw-POL), Daniel Pereira (Austin FC-USA), Jeferson Caraballo (Monagas), Carlos Faya (Deportivo La Guaira), Telasco Segovia (Inter Miami-USA), Christian Cásseres (Toulouse-FRA), José Chávez (Caracas), David Martínez (Los Ángeles FC-USA), Gleiker Mendoza (Kryvbas Kryvi-UKR), Ender Echenique (Cincinnati-USA), Matías Lacava (Ulsan HD-KOR), Wilkeman Carmona (NY Red Bulls-USA), Keiber Lamadrid (Deportivo La Guaira).
Delanteros: Kevin Kelsy (Portland Timbers-USA), Jesús Ramírez (Nacional Madera-POR), Alejandro Marqués (Estoril Praia-POR).
REDACCIÓN MAZO