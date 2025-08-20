«Las 3 Reinas» llegan al TOM para hacer reír al público maracayero

***20 años después de haber sido escrita la obra sigue vigente por su tema universal, haciendo reflexionar a más de un asistente

CIUDAD MCY.- Este próximo 5 de septiembre, la ciudad de Maracay se engalanará con la obra de teatro “Las 3 Reinas”, pieza escrita por Martin Hahn que promete hacer reír al público maracayero.

Durante una rueda de prensa, realizada en un reconocido centro comercial de la Ciudad Jardín, las actrices Dora Mazzone y Kiara, en compañía de escritor Martin Hahn, conversaron sobre la pieza teatral que conquistará al exigente público de Maracay.

“Esta es una obra que escribí hace 20 años. Para redactar esta pieza me inspiré en la personalidad de cada una de las protagonistas, siendo la tercera Hilda Abrahamz en sus inicios, y hoy en día interpreta el personaje la bellísima Alexandra Braun, que le da una fuerza única a la función”, comentó Hahn.

De igual manera, expresó que se encuentra muy feliz al traer esta obra a Maracay. “Para mí es un honor estar en Maracay trayendo esta obra que con mucho cariño escribí, y más que vengo muy bien acompañado con estas primeras actrices. Esta pieza cuenta un poco de la vida real y sé que muchas mujeres se sentirán identificadas”, resaltó el escritor.

Por su parte, Dora Mazzone, destacó que a pesar de que esta actuación es una comedia tiene vivencia de la vida real. “Sé que conectaremos con las mujeres pero el propósito es que los asistentes aprendan de la reflexión que dejará como conclusión esta obra, no puedo revelar mucho pero sé que les gustará y la van a disfrutar tanto como nosotras interpretando a los personajes”, expresó la actriz.

Asimismo, Kiara señaló lo feliz y a gusto que se siente al compartir escenario con estas grandes actrices. “Desde un principio me sentí cómoda trabajando con este maravilloso equipo, ya vamos por la 5ta edición de ‘Las 3 Reinas’ y el cariño es único entre el equipo. La meta es llevar este proyecto a toda Venezuela para que nuestro público pueda disfrutar de esta obra y así impulsamos el teatro y la cultura en el país”, señaló.

Finalmente, la cantante invitó a los maracayeros a no perderse la otra. “A aquellos que aún no han comprado las entradas vayan y cómprenla que van a disfrutar mucho este trabajo que hacemos con mucho cariño, nos vamos a reír bastante y queremos que usted no se pierda este proyecto que traemos para el interior del país. En Caracas tuvimos tres días exitosos y queremos que toda Venezuela también goce de esta obra y por eso es la invitación para que no se la pierdan, los esperamos”, puntualizó Kiara.

ANAÍS RONDÓN