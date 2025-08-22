Estefanía Díaz representará a la mujer aragüeña en el Miss Venezuela

***La joven aragüeña de 22 años apasionada por el arte, la natación y de espíritu aventurero, continua su preparación para exaltar las bondades que hacen única a la mujer aragüeña en el certamen nacional***

CIUDAD MCY.- La carismática y bellísima Estefania Díaz, Miss Aragua 2025, continúa su preparación especial para pisar fuerte y como toda una reina en el Miss Venezuela, evento donde competirá con elegancia, actitud y seguridad con el objetivo de alcanzar el sueño de coronarse como la nueva beldad nacional.

El pasado 14 de agosto, Díaz se coronó como la mujer más bella de Aragua, un logro que marca el inicio de una nueva etapa y una oportunidad para exaltar las bondades que hacen única a la mujer aragüeña en el certamen nacional.

La reina aragüeña a sus 22 años de edad, además de ser la representante del estado, es estudiante de psicología, una apasionada por el arte y la natación, así como también, se considera una joven con espíritu aventurero que disfruta de los paradisiacos paisajes que forman parte del estado.

“Aragua nunca nos deja de sorprender porque es un estado completo que posee zoológico, playas, ríos, la Colonia Tovar y la plaza Bolívar más grande de Venezuela, donde está nuestra gente y la esencia del buen aragüeño”.

De igual forma, comentó que su sueño de niña se hizo realidad gracias a un equipo de profesionales que la guió y un público extraordinario que confió en ella para asumir esta gran responsabilidad.

“Este sueño creció antes de yo nacer, mi nombre para mi familia es sinónimo de reina, cuando era niña yo jugaba con las sábanas, con las cortinas de la casa, escuchando el himno del Miss Venezuela y simulaba que era una reina. Hoy cumplo mi sueño de ser la Miss Aragua y continuó mi preparación para dar lo mejor de mí en cada área”.

Como aspirante al título, Estefania Díaz tiene como fuente de inspiración las destacadas venezolanas que han enaltecido al país en concursos internacionales donde ha dejado la esencia de nuestras raíces.

“Admiro sin duda a muchas mises que han tenido la oportunidad de traer a casa la prestigiosa corona de Miss Universo, y si tuviera la oportunidad de tener una tarde de chicas seria con Stephany Abasali, nuestra actual reina, quien dentro de poco se ira a Tailandia para representar a Venezuela, quisiera que ella me comparta todos los consejos de belleza, pasarela y porte que debe tener una reina”.

La aragüeña lleva consigo la significativa meta impartir valiosos proyectos sociales que logren un cambio positivo en la sociedad. “Mis proyectos sociales son una herramienta que deseo que se hagan conocer por todo el país, porque son un apoyo fundamental y ser yo una portadora de voz para todos”.

La Miss Aragua 2025, llena de energía y buena vibra, se prepara para ir rumbo a Caracas, ciudad en donde enfrentará nuevos retos que la ayudarán a perfeccionar pasarela, oratoria y proyección en el escenario para deslumbrar en la noche final del Miss Venezuela.

IRENE RODRÍGUEZ | FOTOS | CIUDAD MCY