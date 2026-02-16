Las Tejerías tiene nuevas soberanas de los Carnavales Turísticos 2026

CIUDAD MCY.-En una noche donde el talento y la identidad local fueron los protagonistas, el municipio Santos Michelena eligió a sus nuevas soberanas para los Carnavales Turísticos Las Tejerías 2026. El evento, que reunió a 20 candidatas, en representación de los diversos sectores de la jurisdicción, se consolidó como una vitrina de la alegría y el renacer cultural de la ciudad.

La gala, celebrada en los espacios de la plaza Bolívar de Las Tejerías, bajo un despliegue de luces y color, culminó con la coronación de tres dignas representantes del gentilicio tejerieño en sus respectivas categorías: Gianella Pinto, electa como soberana en la categoría Mini; Samantha Ramos, se alzó con la corona en la categoría Petite, e Irelen Castillo, quien fue designada como la nueva reina en la categoría Teen.

El evento contó con la presencia del alcalde de la localidad, Régulo La Cruz, junto a su equipo de gobierno, quienes compartieron de cerca con los familiares y barras de las candidatas, que entre pitos, pancartas y consignas, colmaron el recinto para apoyar a sus favoritas.

«Esta no es solo una elección de reinas, es el encuentro de la familia tejerieña. Ver a nuestro pueblo disfrutar en paz, con este nivel de organización y entusiasmo, nos motiva a seguir fortaleciendo nuestras tradiciones. Felicito a las ganadoras y a las 20 participantes por ser embajadoras de la esperanza en nuestro municipio», destacó el mandatario local.

La nota musical de la noche estuvo a cargo de Rey Rosendo, quien con la interpretación de melodías del género salsa contagió a los asistentes, para hacerlos disfrutar al máximo de una noche plena de magia y algarabía.

