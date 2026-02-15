San Mateo coronó a sus soberanas del Carnaval 2026

​

CIUDAD MCY.- El municipio Bolívar se vistió de gala para la elección de la Reina del Carnaval San Mateo 2026, una velada marcada por el civismo y el júbilo popular.

En una reñida competencia que resaltó no solo la estética, sino la preparación de las participantes, resultaron electas Nahomi Corrales, como Mini Reina; Thifanny Figueroa, en la categoría Pre Teen; Samantha Román, como la nueva soberana Teen; y Shania Suárez, quien se alzó con la corona de Reina del Carnaval.

La alcaldesa Marisol Rodríguez acompañó a las candidatas durante toda la jornada, reafirmando el compromiso de su gestión con el impulso de las tradiciones culturales y el empoderamiento de la juventud local.

​El despliegue artístico inició con un impactante opening a cargo de Danzas Veneri, que dio paso a una programación cultural de alto nivel. Las agrupaciones Afro Mujer y Nosolar imprimieron el ritmo y la identidad regional a la noche, mientras que la presentación especial de Danzas Shadow Dance cautivó a los asistentes con una coreografía de vanguardia. Cada intermedio musical sirvió de marco para que el pueblo de San Mateo celebrara la evolución de sus representantes, quienes superaron con éxito los desafíos de la pasarela y las rondas de preguntas.

​La organización del evento calificó la jornada como excelente, destacando el comportamiento ejemplar de la audiencia y el talento integral de las niñas y jóvenes. Durante cada salida, las ahora reinas demostraron una combinación de belleza, inteligencia y soltura que ratifica el potencial artístico del municipio.

Con este evento, San Mateo da inicio formal a sus festividades carnestolendas, consolidándose como un referente de organización y alegría colectiva en el estado.

