Venezuela exporta productos del mar a más de 30 países

CIUDAD MCY.-La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que los productos pesqueros venezolanos se exportan actualmente a más de 30 países, gracias al esfuerzo de las comunidades costeras que han transformado la adversidad en potencia económica.

Durante un acto realizado en el estado Falcón con motivo del Día de la Alimentación y del Pescador y la Pescadora Artesanal, la mandataria destacó que este avance forma parte del proceso de recuperación económica y del fortalecimiento de la producción nacional, reseña nota del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información.

Asimismo, Rodríguez señaló que el país cuenta actualmente con pleno abastecimiento de alimentos y que 29 de los 37 productos de la canasta básica son de producción nacional.

“Se dice fácil, ¿verdad?, pero ahí está el empeño de nuestro pueblo trabajador, de los campesinos, de los pescadores, de los empresarios, de la industria, que está con una política coherente dirigida desde el Gobierno nacional», expresó.

Finalmente, reafirmó el compromiso del Gobierno de continuar apoyando a los consejos de pescadores para ampliar la capacidad logística y operativa en todo el eje costero del país.

FUENTE: AVN

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