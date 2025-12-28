Lealtad suprema de la FANB al Proyecto Bolivariano volvió a triunfar en este 2025

Ciudad MCY.- «Este año ha vuelto a triunfar y a consolidarse la lealtad suprema de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana al Proyecto Bolivariano, a su Comandante en Jefe y al destino grandioso de la Patria, fueron parte de las palabras del presidente Nicolás Maduro durante el Acto de Salutación de Fin de Año de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), llevado a cabo, este domingo, en la Academia Militar de Armada Bolivariana (AMARB), en el estado La Guaira.

El Comandante en Jefe destacó que «mientras más integrados estemos como militares, más los vamos a amar y más los vamos a defender y más ese pueblo nos va a amar como militares». Ante las 27 semanas de acechanzas del gobierno estadounidense a Venezuela, el presidente Maduro explicó que el pueblo venezolano está listo para unirse y defender en, cualquier coyuntura o circunstancia, a la patria.

A juicio del Mandatario Nacional, la consigna «Leales siempre, Traidores nunca» debe mantenerse presente en todo momento y a toda prueba, porque debe verse «la lealtad como un ejercicio diario de inteligencia, sabiduría, compromiso con los humildes».

En este contexto castrense, el presidente Nicolás Maduro fue pragmático al indicar que el pueblo de Venezuela ni su gobierno «no somos presionables por nadie, chantajeables por nadie no tenemos cola de paja, tenemos alma pura de Patriotas Bolivarianos del siglo XXI», manifestó con fuerza.

