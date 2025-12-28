Fusión Popular-Militar-Policial y el 2025 han sido la demostración práctica de la eficacia política de Venezuela

Ciudad MCY.-Para el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, la «Unión perfecta: fusión Popular-Militar-Policial y el 2025 han sido la demostración práctica de la eficacia política» del país, frente a las constantes amenazas que hay sobre Venezuela.

El Comandante en Jefe prosiguió explicando en su discurso, durante Acto de Salutación de Fin de Año de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), que «cuando digo eficacia política es porque la fusión Popular-Militar-Policial dio respuesta a las amenazas una por una, dio respuesta a los retos y a los temas, dio respuesta a las soluciones junto al pueblo. Por eso siempre digo, hemos encontrado el camino, hemos encontrado el camino, sigamos transitándolo, porque es el camino de la historia».

Frente a los jóvenes cadetes el Mandatario Nacional insistió en que cuando hay una Revolución, son los sueños del pasado haciéndose presentes. En este mismo orden de ideas, recordó la importancia del Plan de las 7 Transformaciones para seguir enrumbando al país en el 2026.

Prensa Presidencial | FOTO CORTESÍA