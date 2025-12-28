Presidente Maduro: 2025 se ha consolidado el Poder de la Nación venezolana

Cuidad MCY.- En su mensaje de salutación anual a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) el Comandante en Jefe, Nicolás Maduro Moros, se dirigió a los oficiales y soldados de la Patria para manifestarles su admiración y compromiso ante las constantes acechanzas que sufre Venezuela.

«El mensaje que yo les quiero enviar hoy, día de salutación de fin de año: 2025 se ha consolidado el Poder de la Nación venezolana. Se ha consolidado no en un libro, en una teoría, en un discurso. Se ha consolidado en el terreno», dijo el presidente Nicolás Maduro Moros.

Al respeto detalló que el Poder Popular se ha expandido y cada vez está más fuerte y consolidado; el Poder Económico está fortalecido con los 14 motores; el Poder Social cada vez más robustecido con las misiones; el Poder Espiritual, Cultural, Identitario de la venezolanidad, «hoy a flor de piel de los niños, de las niñas que se sienten con orgullo venezolano y que se niegan a que nos vean desde el norte como colonias de ellos. Es el poder más grande que puede tener un ser humano. El poder de su mente, de su espíritu, de su identidad, de su cultura, del orgullo de ser de un pueblo como el venezolano», explicó el presidente Maduro.

De la misma manera, indicó que el Poder Científico Tecnológico ha crecido con una comunidad de 67 mil científicos y científicas de primer nivel mundial. El Jefe de Estado también hizo mención al Poder de la Seguridad Nacional, donde los Cuadrantes de Paz, el poder de las policías, el sistema de inteligencia y contrainteligencia policial, está en desarrollo constante.

A los soldados y oficiales de la Armada, el Mandatario Nacional les dijo: «deben hacer más, deben hacer más en el marco de la Constitución, las leyes, el sistema defensivo territorial, en el marco de la preparación de las tareas para una resistencia popular prolongada, activa y letal. En el marco de la ofensiva permanente y la iniciativa en todos los campos para capacidad de despliegue inmediato, desdoblamiento, despliegue, desdoblamiento, enmascaramiento, ataque, desdoblamiento, y todo el concepto que tenemos de guerra de todo el pueblo aprendido de Mao Zedong, de Ho Chi Minh, de Ezequiel Zamora, de Guaicaipuro y de los libertadores de América», concluyó.

Prensa Presidencial | FOTO CORTESÍA