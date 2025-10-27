Los Tigres vencieron a Magallanes y siguen sólidos en la cima

Los bengalíes (8-1) ganaron por 3-2 para afianzarse en la primera posición y hundir más a la nave (2-6) en el último lugar

Ciudad MCY.-Los Tigres de Aragua cerraron una semana de cuatro partidos ganados para seguirse consolidando como los líderes de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). Ahora, derrotaron por 3-2 a los Navegantes del Magallanes.

Los de Ozzie Guillén comenzaron ganando en el segundo inning con el jonrón solitario de Alberth Martínez contra un Junior Guerra (0-2) que sumó su segunda derrota de la temporada tras 6.1 entradas de siete hits, tres carreras (una limpia), un jonrón, un boleto y dos ponches.

La nave se fue arriba en el quinto episodio con dos rayitas, primero con un rodado al pitcher de Rougned Odor y después con un pasbol del receptor bengalí para que Eliezer Alfonzo anotara y darle la ventaja a los filibusteros, que no podrían mantener el control.

En la misma parte baja del quinto capítulo, y frente a Guerra, los Tigres volverían a tomar posesión de la pizarra para nunca más perderla. Keyber Rodríguez conectó doble al izquierdo para empatar las acciones y él mismo, tras avanzar a tercera por error de tiro, anotó la de la ventaja después de un rodado de José A. Martínez a la inicial.

El Magallanes empezó el noveno con boleto a Suisbel y sencillo de Reyes contra Ronnie Williams, quien terminó sacando el inning con dos ponches (Núñez y Odor) y un elevado (Alfonzo) para sumar su segundo salvado de la zafra.

De este modo, Aragua llegó a ocho triunfos contra una derrota gracias a su cuarto triunfo seguido en una semana de cuatro juegos para seguir en la cima, a 2.5 del segundo puesto (Caribes). Los eléctricos, por su lado, no levantan y llegaron a seis derrotas (2-6), a 5.5 de los Tigres.

