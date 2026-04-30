Luis Britto presentó en la 38.ª FILBo su compilación teatral Dramas de la Patria

CIUDAD MCY.- Doce de diecisiete obras teatrales de Luis Britto García llevadas a escena fueron compiladas en el libro Dramas de la Patria, una novedad editorial venezolana presentada por este escritor e intelectual en la 38.ª Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo).

La obra fue coeditada por Monte Ávila Editores Latinoamericana y la Compañía Nacional de Teatro de Venezuela en ocasión del cumpleaños número 85 del autor.

El texto incluye piezas teatrales como Venezuela tuya, con la que Britto debutó en 1971 como dramaturgo; El tirano Aguirre o la conquista de El dorado y La misa del esclavo, a través de las cuales los espectadores han podido explorar la historia de un país vista desde sus tragedias mínimas y máximas.

Durante la presentación del libro en FILBo, Britto comentó que mediante el teatro se ha enfrentado directamente con la reacción de su público, para bien o para mal.

“El teatro lo que tiene de atractivo es soltar toda una cantidad de tesis bajo la excusa de la atracción. El teatro es como un problema de seducción. El teatro también tiene que crear una ficción encantadora para ir a la finalidad, que es la comunión con el espectador, que no es igual a la comunión con el lector”, asegura Luis Britto, también autor de una vasta obra literaria en el género de la narrativa.

“El texto teatral me ha permitido el contacto con un mundo complejo, alucinante, contradictorio, y la oportunidad de conocer algunos de sus más admirables demiurgos e intérpretes, dentro y fuera de nuestras fronteras”, revela en la introducción de la publicación.

El teatro es pasión compartida

Britto realizó lecturas dramatizadas de algunos fragmentos de sus piezas teatrales, entre ellas El tirano Aguirre o la conquista de El dorado.

De acuerdo con el escritor, como una nación que convoca diversos seres para un proyecto, cada montaje teatral es una comunidad y una pasión compartida.

“Y dentro de una nación hay un conjunto de mitos, y me encantó meterme con el mito de El Dorado y el Tirano Lope de Aguirre, que es un tipo muy simpático, muy injustamente calumniado”, relató Britto.

El dramaturgo comentó que quienes buscaban El Dorado eran lo que llamó “las víctimas del reino de la necesidad”, los que, agregó, luego serían personajes de la literatura del siglo VIII.

“Iba un pícaro muerto de amor, que tenía que ser indigno porque el hambre no perdona. Había un pobre hombre, un Sancho, que se juntaba en lo que fuera por necesidad de ganarse el pan. Había un don Juan exasperado porque todas las mujeres decían que no, etcétera”, ilustró el escritor, quien explicó que este escenario rodeó la creación del mundo nuevo y como un mito se encuentra la liberación del propio ser. “Es decir, liberarse de la clase impuesta por el mundo de la necesidad”.

Concluyó que “el delirio de El Dorado no es más que el delirio de ir por encima de nosotros mismos”. Además, comentó lo gratificante que le resultó en su momento la puesta en escena de la obra y la realización de la arquitectura de El Dorado, que incluyó una pirámide de oro, las naves que van por los ríos de América y la catedral donde muere el conquistador español Lope de Aguirre.

El autor igualmente compartió en la FILBo su libro de relatos breves Anda Nada con una nueva edición realizada por Monte Ávila Editores Latinoamericana.

Luis Britto García es Premio Nacional de Literatura, otorgado por el conjunto de su obra en 2002, y fue declarado Portador Patrimonial de la Nación en 2025. Su obra abarca más de noventa títulos en géneros como la novela, el ensayo, la dramaturgia, el guión de cine, el cuento, humor, dibujo, historia, estudios jurídicos y estudios culturales.

Venezuela participa con el Ministerio del Poder Popular para la Cultura en la 38.ª FILBo con más de 200 novedades editoriales producidas en el país y muestras de sus perspectivas literarias.

FUENTE: MINCULTURA

FOTO:CORTESIA