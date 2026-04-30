Minec y GNB potencian alianzas para garantizar derechos ambientales

CIUDAD MCY.- El Ministerio para el Ecosocialismo y la Guardería Ambiental de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) reforzaron sus labores de vigilancia para frenar los daños ambientales. Ambos entes coordinaron tareas de formación y fiscalización para procesar las denuncias recibidas por el 0-800-AMBIENT. El objetivo es crear una red de comunicación directa que permita actuar con rapidez ante cualquier delito ecológico.

En ese sentido, el ministro de Ecosocialismo, Alfred Nazaret Ñáñez resaltó que la respuesta ciudadana al número de reportes demuestra una gestión transparente y eficiente.

“La activación del 0800-AMBIENT nos arrojó un hecho muy satisfactorio y es que la gente confía en la institución”. sostuvo Ñáñez, según lo indica una nota de prensa del Ministerio.

La autoridad ambiental subrayó que la presencia de los organismos en las regiones debe verse como una señal de fortaleza. “Que la gente interprete nuestro avance en el territorio como el avance de un gobierno unificado, de un Estado fuerte con capacidad para solucionar los problemas”.

Por su parte, el General Hernán Dionisio Rincón Paz confía plenamente en que este trabajo conjunto traerá beneficios inmediatos. El alto funcionario castrense manifestó que la “sumatoria de esfuerzos dará buenos resultados” para la protección ecosocialista.

Rincón Paz destacó que la formación técnica de los efectivos será vital para profesionalizar todas las actuaciones de campo. El enfoque principal será el conocimiento profundo de las leyes que rigen la materia ecológica.

El director de la GNB se refirió también a la importancia de aclarar los procesos durante las inspecciones de fiscalización. “En la medida en que seamos más profesionales, conociendo más la ley, creo que ese ruido va disminuir”, expresó el General.

Los funcionarios se capacitarán bajo modalidades virtuales y presenciales para especializarse en reglamentos.

Finalmente, el ministro Ñáñez invitó a la Guardería Ambiental a unirse al gran despliegue de plantación de mayo y junio.

Ñáñez insistió en que el “Plan de Reforestación Chuquisaca, es el más ambicioso en su tipo del que se tenga registro en nuestro continente”. Para este reto, el apoyo logístico de la FANB será determinante en la recolección de los sustratos. La experiencia militar ayudará a impulsar esta campaña nacional de reforestación.

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FOTO: CORTESÍA