Magallanes, Bravos y Tigres protagonizan jornada histórica en la LVBP

CIUDAD MCY.- La Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) vivió una jornada cargada de emoción y récords, donde los Navegantes del Magallanes, Bravos de Margarita y Tigres de Aragua se alzaron con victorias memorables, mientras los Tiburones de La Guaira lograron salir de una mala racha frente a las Águilas del Zulia.

MAGALLANES SE CRECIÓ ANTE LARA

Los Navegantes del Magallanes vencieron por segundo encuentro consecutivo a los Cardenales de Lara, en un desafío que se definió en el último capítulo, cuando los turcos lograron mantener la ventaja pese a tener el empate en tercera. Con este triunfo, Magallanes suma confianza en su lucha por escalar posiciones.

REMONTADA DE MARGARITA

En el Alfonso “Chico” Carrasquel, los Bravos de Margarita vinieron de atrás para imponerse 9-6 a los Caribes de Anzoátegui, consiguiendo un triunfo clave en una plaza complicada. La ofensiva insular mostró carácter y determinación para asegurar dos victorias en la serie.

TIGRES LE VOLTEÓ LA PARTIDA A LEONES

Los Leones del Caracas llegaron al último episodio con ventaja 4-3, pero el cerrador Norwith Gudiño no pudo concretar el salvado y los Tigres de Aragua voltearon la pizarra para imponerse 5-4. La garra bengalí se hizo sentir en un cierre electrizante que mantiene al equipo en la pelea por los primeros puestos.

TIBURONES FRENAN A ÁGUILAS

Finalmente, los Tiburones de La Guaira vencieron 7-4 a las Águilas del Zulia, logrando salir de una mala racha y enfocándose en la clasificación. La ofensiva escuala respondió en el momento justo para sumar un triunfo revitalizador.

RÉCORD HISTÓRICO: GORKYS “EL GENERAL”

El jardinero Gorkys Hernández estableció una marca histórica en la organización aragüeña al sumar su juego 21 consecutivo conectando al menos un imparable, superando las rachas de Duane Kuiper (1975-1976) y José “Cafecito” Martínez (2024-2025).

El exgrandeliga de 38 años lidera a los Tigres en múltiples apartados ofensivos:

Hits: 44

Boletos: 20

Promedio: .364

Porcentaje de embasado: .462

Carreras anotadas: 22 (colíder)

Su consistencia lo convierte en la pieza ofensiva más determinante de la temporada.

AMARISTA Y EL CLUB DE LOS 800 HITS

El experimentado Alexi Amarista alcanzó la prestigiosa cifra de 800 hits de por vida en la LVBP, conectando su imparable histórico en el Chico Carrasquel, un estadio con gran significado para él tras su paso por Caribes.

El batazo llegó en el sexto episodio ante los envíos de Liarvis Breto, sumando además más de 42 indiscutibles en la presente campaña, la mejor cifra de un jugador de Bravos y la tercera más alta del campeonato. Su récord personal es de 82 hits en la temporada 2023-2024.

RAFAEL VELÁSQUEZ | FOTOS: CORTESÍA